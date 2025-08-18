- Дата публикации
Категория
- Война
"Решающая встреча и момент": Сибига объяснил важность визита Зеленского в Вашингтон
Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Трампом и обсудить путь к завершению войны в Украине.
Сегодня, 18 августа, президент США Дональд Трамп примет лидера Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне. Это решающая встреча .
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
По его словам, речь идет о приближении встречи в трехстороннем формате - Зеленский, Путин, Трамп - возможно при участии других союзников. Важна повестка дня и временные рамки встречи.
«Решающая встреча и момент, в котором мы находимся. Максимальная мобилизация дипломатических усилий сегодня позволяет нам приблизить справедливый мир для Украины», — отметил Сибига.
Ранее речь шла о том, что Трамп понял: Путину не удается уговорить завершить войну . Поэтому глава США вернулся к старому подходу — давлению на более слабую, как он считает, сторону. Это его классическая стратегия.
"Помните, Трамп заявлял, что вот Россия великое государство, а вот Украина нет", - отмечает Игорь Чаленко, политолог.
Он добавляет, что во время встречи Зеленского и Трампа необходимо:
защитить Украину от требований Трампа как можно быстрее согласиться с требованиями РФ;
скорректировать позицию 47 президента США;
приложить максимум усилий, чтобы Трамп не отменил ужин в расширенном формате, где должны присутствовать европейские лидеры.