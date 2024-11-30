Решающие 7 недель для Украины, на кону – судьба поколений: Politicо о самой опасной фазе войны

Министр иностранных дел Норвегии прогнозирует, что следующие недели войны могут оказаться критическими, поскольку условия потенциального перемирия могут определять жизнь людей в Украине на последующие поколения.

Для значительных боев на фронте в Украине, возможно, осталось всего семь недель. Поэтому каждая из сторон "сжав зубы" прилагает максимум усилий, чтобы именно ее действия стали последним большим толчком в войне.

Об этом говорится в статье американского издания Politico.

Решающие семь недель

Издание напоминает, что Дональд Трамп пообещал прекратить войну в течение суток после вступления в должность. Он назначил бывшего помощника по национальной безопасности и генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по делам России и Украины с мандатом на переговоры о перемирии.

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Учитывая это, РФ усилила наступление, чтобы захватить больше территории и получить тактическое преимущество. Таким образом Кремль стремится усилить свое влияние, прежде чем начнутся переговоры.

"В скором времени появится предложение, которое изменит правила игры в виде Дональда Трампа", — сказал Джеймс Никси, руководитель программы "Россия-Евразия" мозгового центра Chatham House в Лондоне.

Это делает следующие два месяца до инаугурации президента потенциально опасным моментом, поскольку на кону стоит очень многое для обеих сторон.

"Все предполагают, что должны состояться переговоры, и украинцы, и россияне хотят быть в лучшем для них положении. Поскольку обе стороны прилагают больше усилий, риск просчета становится острее", – говорит высокопоставленный западный чиновник на условиях анонимности.

Доказательства эскалации повсюду – особенно в словах и поступках, поступающих из Москвы. В последние недели Россия развернула тысячи военных из Северной Кореи, выпустила новый тип ракеты по Украине и даже ослабила предохранитель по использованию своего ядерного оружия.

В Кремле также заявили, что американская противоракетная база в Польше будет "приоритетной целью потенциальной нейтрализации".

Российские войска усилили интенсивность наступления на востоке Украины в этом месяце. По данным Института изучения войны (ISW), они заняли 574 квадратных километра территории с 1 ноября, что является самым высоким показателем, чем раньше в этом году или в 2023 году.

"Киев и Москва имеют разные причины желать быстрого завершения войны. Они оба борются со временем не только из-за Трампа, но и потому, что у обоих есть системные проблемы", – объяснил упомянутый Джеймс Никси.

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По его словам, Украине не хватает личного состава, и, похоже, она "на пути к проигрышу в этой войне". Россия нашла помощь со стороны КНДР и Китая, но испытывает другие серьезные проблемы – давление на ее экономику, ослабление рубля и отказ Путина проводить мобилизацию.

На поле боя официальные лица НАТО считают, что Россия завоевывает позиции, но дорогой ценой, теряя, возможно, 1500 военных в день. Украина держится, хоть и тяжело.

"Это непросто, но это еще не конец. Это не проигранное дело", – сказал адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прогнозирует, что следующие недели войны могут оказаться критическими, поскольку условия потенциального перемирия могут определять жизнь людей в Украине на последующие поколения.

Союзники Украины в ожидании прихода Трампа к власти

С приближением второго срока Трампа европейские союзники Украины решили подстраховаться. Помимо разрешения Киеву запускать ракеты большой дальности по России, западные официальные лица встретились в последние дни, чтобы обсудить, как добиться наилучшего результата, если Трамп заставит какие-то переговоры в январе.

По информации издания, Лондон и Париж обсуждали потенциальную отправку своих войск в Украину в рамках мирной инициативы.

Выбор Трампом своего посланника также является определяющим. В апреле 80-летний Келлог стал соавтором стратегического документа, в котором призвал продолжать вооружать Украину, но только при условии, что Киев согласится участвовать в мирных переговорах с Россией. По его словам, США должны предложить отложить членство Украины в НАТО на длительный период в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности.

Путин не заинтересован в переговорах

Однако в разговорах о переговорах Politico называет одну немаловажную проблему. "Мало доказательств того, что Путин действительно хочет вести переговоры по-настоящему. Он может быть терпеливым там, где это в его собственных интересах", – говорит один из собеседников издания.

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли предупреждает, что риск переговоров с Путиным будет заключаться в том, что он перегруппируется и снова вторгнется в Украину.

Нападение Путина не ограничивается непосредственной зоной конфликта. Западные официальные лица обвиняют Кремль в закладке посылок с бомбами в самолеты, попытках целенаправленных убийств и совершении атак на критическую инфраструктуру, такую, как железнодорожные линии, подводные кабели и электросети.

По мнению Никси из Chatham House, Путин требует расширения войны.

"Он действительно верит, что находится в состоянии войны с глобальным Западом, и он нашел новый способ справиться, обратившись к тому, что он называет "глобальным большинством", и объединив усилия с ним. Путин действительно хочет привести основанный на правилах международный порядок, потрепанный и несовершенный, какой он есть, к разрушению", – подытожил эксперт.

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