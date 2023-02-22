Решающие бои, в какой фазе война и как выглядит "российское наступление": что рассказал Буданов в интервью Forbes

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью Forbes Украина о том, что сейчас происходит на фронте, где оккупанты начали новое наступление и о переломном моменте войны в Украине.

ТСН.ua собрал главные тезисы с интервью главы ГУР.

Россия снизила производство ракет

По словам Кирилла Буданова, Россия производит в течение месяца 20 ракет. Именно поэтому снижается интенсивность обстрелов Украины и уменьшается временной промежуток. Глава ГУР напомнил, что "сначала массированные ракетные обстрелы были по понедельникам, затем – раз в восемь дней, теперь – раз в десять дней, две недели".

Оккупанты меняют тактику вблизи Бахмута

По состоянию на сегодняшний день оккупационные войска близ Бахмута теперь бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику.

"Переход к другой тактике все видят в Бахмуте. Угледар был ярким примером этого. В Бахмуте вообще волна за волной просто идет пехота. Их артиллерия только поддерживает, бронетехники вообще единицы", — рассказал глава украинской разведки.

Снаряды из Ирана

Россия пытается ввезти из Ирана еще одну партию снарядов – 20 тысяч единиц. Буданов также подтвердил, что у России есть возможность получить снаряды от Северной Кореи.

Решающие бои

С середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне. Руководитель украинской разведки заявил, что точных сроков окончания войны назвать не может, однако точно знает, как она закончится, и это будет выход на админграницы Украины 1991 года.

Три величайшие победы и поражения Украины в войне

Победы – это отбрасывание оккупантов из Киевского направления, действия на Харьковском направлении, а также возвращение контроля над Херсоном.

Первое крупнейшее поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Вторая – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. Третья – то, что мы допустили в 2014-м временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым.

Потери России

Во время первой открытой волны мобилизации Россия набрала немногим более 316 000 тысяч мужчин и их почти всех сразу отправили на войну против Украины без боевой подготовки. Буданов подчеркнул, что потери РФ на войне облачны. Более 90% мобилизованных сразу отправили на фронт без учебы. Лишь небольшой процент мужчин пошел на формирование новых подразделений, но большинство пошло на восстановление пострадавших подразделений, они все на фронте.

Новое наступление России: чего ждать

Кирилл Буданов рассказал, что большое наступление России уже продолжается. У врага есть стратегическая задача – до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", — сказал Буданов. Глава ГУР выразил уверенность, что сейчас россияне показывают свой максимум.

Неслучайные пожары в РФ

По словам главы разведки Украины, далеко не все пожары и взрывы на территории России, произошедшие в прошлом году, были случайными. Впрочем, некоторые из них случились при содействии самих россиян. По его словам, несмотря на технические средства разведки, проникновение в киберпространство, телефоны, компьютеры, главным методом остается работа агентуры.

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