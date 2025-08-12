Решающие часы для Донбасса: Репке предупреждает о критическом сценарии для Украины

Донецкая область.

В ближайшие часы будут решающими для судьбы 29% Донецкой области, которые до сих пор контролирует Украина. Если произойдет худший сценарий, то два крупных города региона – Славянск и Краматорск будут отрезаны от района Большого Днепра, логистика будет возможна только через Харьков.

Об этом сообщает военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Он отметил, что с выходных, 10-11 августа, войска РФ убили примерно 18-километровый клин в украинскую оборону к северу от Покровска. Оккупанты прошли мимо Доброполья и достигли трассы, соединяющей Днепр со Славянском и Краматорском.

"Украина сейчас имеет лишь очень небольшое окно возможностей, чтобы отрезать и уничтожить эти подразделения - в идеале - со стороны Доброполья. Это будет возможно, если Киеву удастся собрать несколько сотен мотопехотинцев и повести их в лобовую атаку. Ведь российские войска пока не имеют поддержки дронов-камикадзе FPV в этом районе".

Если же этого не произойдет, уже в ближайшее время на этом участке фронта оккупанты развернут беспилотники и своих механизированных подразделений. Они не только обеспечат прикрытие, но и обеспечат полную оккупацию территории.

Более того, аналитик заявляет о вполне трагическом сценарии. По его словам, если ВСУ не удастся ликвидировать несколько сотен российских солдат – пешком и вдали от собственной логистики, то маловероятно, что украинская армия сможет удерживать регион в долгосрочной перспективе.

"Украина должна действовать решительно сейчас и вернуть себе по крайней мере территорию приблизительно 15х5 километров в течение нескольких дней. Если это не удастся, спираль редко укомплектованных линий фронта и последующих территориальных потерь будет продолжаться непрерывно и ускоряться. В этом случае очень вероятно, что Россия окончательно представит свою позицию. прекращение огня в других местах”, - отмечает Юлиан Репке.

Напомним, РФ совершила прорыв в Доброполье. ОСУВ «Днепр» признает, что ситуация остается сложной, и бои в этом регионе — самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого столкновения.

В свою очередь, командир бригады Магура Александр Ширшин призвал принять решения, которые помогут стабилизировать ситуацию на Покровском направлении, ведь ситуация у Покровска ухудшается. По словам Ширшина, ситуация «очень напоминает события во время сдачи Очеретиного», что создавало хаос и критическую обстановку на направлении и в конечном итоге обеспечило успех врагу в оккупации.