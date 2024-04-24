Решающие изменения на фронте зависят от того, как Украина использует новое оружие из США – WP

Автор статьи отметил, что "выживание независимой Украины сегодня выглядит более определенно, чем на прошлой неделе".

Принятие в США более 60 млрд дол. новой военной помощи для Украины – психологический прорыв для Киева и провал для Москвы. Но какие-либо решающие изменения на поле боя будут зависеть от того, как Украина будет использовать американское оружие – особенно от способности поставить под угрозу позиции РФ в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в публикации обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса.

Новые ракеты ATACMS изменят плавила игры

К потенциальным изменениям в войне могут привести новые ракеты средней дальности ATACM-300. Это высокоточное оружие позволит Украине наносить удары вглубь оккупированных территорий в Крыму, на Донбассе и в прибрежных районах, поражая на захваченных россиянами территориях аэродромы, склады снабжения, районы базирования и центры управления.

ATACMS "в ближайшее время ухудшит российскую логистику в Украине. В долгосрочной перспективе России придется пересмотреть свою стратегию", – заявил чиновник из администрации президента США. В конце концов, это может открыть путь к справедливому миру путем переговоров, указано в статье.

У Украины вырастет оборонительный и наступательный потенциал

Российские аналитики признают, что войска РФ потеряли импульс. Благодаря новой американской помощи "возможно определенное увеличение оборонного потенциала Украины, а также наступательного", считает исследователь мозгового центра, связанного с Российской академией наук, Дмитрий Стефанович. Он добавил, что на "символическом" уровне помощь США "явно поднимет моральный дух украинских вооруженных сил".

Еще один московский аналитик Василий Кашин предупредил о новом военном давлении на Россию: "Украина будет иметь дополнительное высокоточное оружие, которое будет применять против наших войск и нашей территории".

Он добавил, что новые средства ПВО для Украины "опять ограничат использование российской авиации", которая в последние недели наносила удары по электростанциям и другим объектам в Украине почти произвольно.

Как быстро Украина получит новое оружие от США

Насколько быстро новое американское оружие может быть доставлено в Украину? Экс-посол США в Киеве Уильям Б. Тейлор-младший считает, что поскольку Пентагон заранее разместил боеприпасы и другие запасы на юге Польши, они могут поступить "за несколько дней". Представители американской администрации соглашаются, что некоторые критически важные артиллерийские боеприпасы могут быть доставлены даже в течение часов в зависимости от того, сколько грузовиков Украина сможет собрать.

"Украине отчаянно не хватает систем противовоздушной обороны, и здесь также действия Конгресса снизят вероятность катастрофы. Защита украинского неба является сложной проблемой, поскольку в стране сочетается система НАТО и советской эпохи. Решения Конгресса позволят быстро отправить американские перехватчики, а администрация Байдена пытается получить советское оборудование стран-партнеров, которые раньше были союзниками Москвы", – говорится в публикации.

Автор добавляет, что украинская ПВО также будет укреплена программой FrankenSAM, которую Пентагон называет адаптацией пусковых установок советского производства для использования американских ракет "земля-воздух". Этот гибридный эксперимент удался, сказал чиновник администрации США.

США призывают Украину использовать помощь, чтобы продержаться до конца 2024 года

Официальные лица США призывают украинцев использовать новую военную помощь, чтобы консолидировать свои линии и продержаться до конца 2024 года, а не спешить с очередным контрнаступлением как прошлогоднее неудачное наступление в направлении Азовского моря.

"Нам нужно, чтобы они укрепились в этом году, чтобы иметь возможность вернуть территорию в следующем году", — сказал чиновник американской администрации.

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Несмотря на все проблемы, Украина не оказалась на грани краха

По словам российских аналитиков, несмотря на все пережитые в последнее время проблемы, Украина не оказалась на грани краха.

"На самом деле не было провалов на фронте, нет покидания больших и даже малых городов. Украинские военнослужащие массово не сдаются в плен", – говорится в комментарии российского издания RTVI. Там добавили, что Украина имеет "впечатляющее количество" войск в резерве.

"Россияне столь же устали и деморализованы, как и украинцы", – утверждает экс-посол США в Украине.

Хотя в Москве и Киеве ходят слухи о большом наступлении России, Тейлор настроен скептически: "Если бы россияне имели возможность прорваться, они бы сделали это" в течение месяцев задержки пакета помощи США.

"Благодаря президенту Байдену и сильному большинству обеих партий в Конгрессе — и, прежде всего, сотням тысяч погибших и раненых украинцев, которые переживали самые темные моменты — выживание независимой Украины сегодня выглядит более определенно, чем на прошлой неделе", — резюмировал автор статьи.

Напомним, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер 23 апреля сообщил, что после подписания законопроекта о помощи для Украины американцы доставят новое вооружение через несколько дней.

Добавим, президент США Джо Байден заявил, что немедленно подпишет законопроект о помощи Украине, как только документ поступит в Белый дом.

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