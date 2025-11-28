Решающие месяцы для Украины: Кривонос оценил сроки окончания войны

Сергей Кривонос. / © УНИАН

Украине необходимо продержаться – от шести до восьми месяцев, чтобы закончилась война. Этот термин может быть вполне реалистичным при продолжении системного давления на экономику РФ.

Такое мнение высказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире “Еспресо".

"Если руководство Украины поймет, что у него есть шанс выиграть эту войну, то нужно продержаться еще от полугода до восьми месяцев. Это реально при условии дальнейшего системного уничтожения российской экономики. Это реалии, которые лежат на поверхности", - высказался Кривонос.

По словам генерал-майора запаса ВСУ, если Украина пойдет на уступки и капитулирует, то вопрос будет выглядеть совсем иначе. Кривонос отмечает, если России дать передышку, то через несколько лет она снова нападет. Тогда, убежден генерал-майор, тогда будет гораздо сложнее.

Напомним, накануне диктатор РФ Владимир Путин заявил, что якобы готов закончить войну. Условие "фюрера" - выход ВСУ "с позиций". Вроде бы тогда Россия прекратит войну. Он даже пригрозил, что получит желаемые территории военным путем.