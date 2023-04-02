"Решающих боев не было": в ISW проанализировали российское "большое" наступление

Российским оккупантам так и не удалось до конца марта полностью захватить Донецкую и Луганскую области Украины. Именно этого от своих войск требовал президент РФ Владимир Путин.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что 22 декабря прошлого года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что оккупанты сосредоточили основные усилия на захвате Донецкой области. А в начале февраля 2023 года россияне начали зимнюю наступательную операцию на линии Купянск-Сватово-Кременная-Лиман. Однако Герасимов не смог расширить российский контроль над Донбассом и достиг только незначительных достижений, увеличив количество мобилизованных.

Российские милблогеры озабочены тем, что войска РФ вынуждены завершить свои наступательные операции в Бахмуте и Авдеевке, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению.

"Милблогеры разочарованы, что в течение зимы не было решающих боев, и отметили, что РФ не сможет продолжать наступательную операцию, если не сможет обезопасить Бахмут и Авдеевку в ближайшие недели", – говорится в сообщении.

По словам боевика так называемой "ДНР" Александра Ходаковского, неудачи во время наступления приводят к потере живой силы и вызывают негативные настроения среди личного состава. В то же время он утверждает, что "некоторые могут пытаться повторить наступление по личным причинам".

Комментарий Ходаковского, вероятно, означает, что Герасимов преследует личный интерес во повторении наступления, чтобы сохранить благосклонность Путина.

"России не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одного большого наступления в Донецкой и Луганской областях, а продолжающиеся кампании мобилизации в РФ и на оккупированных территориях могут свидетельствовать о том, что Москва готовится к нехватке резервов", — отмечают в ISW.

Напомним, в украинской разведке анонсированное зимой "большое наступление" россиян назвали "пшиком". Оккупанты РФ оказались неспособными к этому.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас проходит подготовка к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Он планируется по нескольким направлениям. О каких именно идет речь – неизвестно.

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