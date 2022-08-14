"Решение еще не принято": министр обороны Словакии прокомментировал передачу Украине МиГ-29

Он подчеркнул, что самолеты все еще находятся в Словакии и решение об их передаче еще не принято.

Об этом Ярослав Надь написал в Facebook.

Он подчеркнул, что самолеты до конца августа будут охранять воздушное пространство Словакии. Решение об их передаче Украине еще не принято.

"Наши истребители МиГ-29 не в Украине. Это неправдивая информация. Они до сих пор в Сляче (военный аэродром — ред.). Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (Словацкий международный авиационный фестиваль — ред.) .), где они официально простятся", — написал он.

Напомним, боец срочной службы Нацгвардии Украины сбил российский штурмовик Су-25 во время вражеского налета в Запорожском направлении.

Читайте также: