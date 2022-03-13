"Решение на 100% самоубийственно": эксдепутат Госдумы рассказал, кто мог повлиять на Путина начать войну

Глава Кремля – человек достаточно осмотрительный и очень осторожный, если не сказать "трусливый", рассказал Пономарев.

Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев допустил правдивость информации о том, что в решении атаковать Украину на президента РФ Владимира Путина мог повлиять олигарх Юрий Ковальчук. Он – основной акционер банка России и соучредитель кооператива "Озеро", в котором собралось все близкое окружение главы Кремля.

Об этом Пономарев рассказал в интервью НВ.

Так, журналисты спросили у него о том, как в РФ принималось решение о войне с Украиной?

"Вы ставите вопрос, который мне самый интересный. Потому что, на мой взгляд, решение просто на 100% самоубийственно, что не свойственно Путину. Он человек достаточно осторожный, очень осторожный, если не сказать "трусливый". То есть он злопамятный, последовательный, склонен в принципе к таким ярким парадоксальным решениям, но только там, где это для него очевидно безопасно. Поэтому это решение меня шокировало. Я совсем его не ожидал, на самом деле его не ждал никто в России", — рассказал эксдепутат Госдумы РФ.

"Мне кажется, то, что вы говорите относительно Ковальчука, скорее связано с действительно правдивой информацией, которая подтверждается по целому ряду источников", — отметил Пономарев.

Он также напомнил, что Путин сидел в своем бункере во время всей пандемии коронавируса.

"Бункер – это фигурально говоря: он находился у себя на даче в Ново-Огарево и общался с крайне ограниченным кругом лиц. Потому что он достаточно параноидального состава характера в принципе, а здесь еще он по возрасту в группе риска", – отметил эксдепутат.

"В изоляции к нему почти никого не допускали без 14-дневного карантина. А это значит, что в него никто даже из правительства не попадал, только по видеосвязи. Не попадал вообще никто из нормальных сотрудников его нормального круга общения, людей, которые ему какую-то обратную связь могли донести прямо в таком "разговоре о погоде" — то есть живое общение", — добавил Пономарев.

Напомним, 4 марта журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев выразил мнение, что глава российского МИДа Сергей Лавров и другие российские элиты могли не знать о планах Путина начать войну против Украины.

ТСН.ua