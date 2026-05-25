Дэвид Петреус / © Associated Press

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что мир еще далеко не усвоил все уроки, которые должен извлечь из войны России против Украины. По его словам, именно украинский фронт уже сейчас демонстрирует, какова будет война будущего.

Об этом Петреус сказал в подкасте для Bloomberg, комментируя роль беспилотных систем на современном поле боя.

По его словам, Украина ежедневно использует около 10 тысяч дронов, а именно беспилотники стали одним из ключевых факторов потерь российской армии.

Он подчеркнул, что дроны фактически изменили правила ведения боевых действий. По оценке Петреуса, около 90% потерь российской стороны наносят именно беспилотники.

«Танки больше не могут маневрировать. Они не могут выжить. Бронетехника не может выжить», – отметил бывший директор ЦРУ.

Петреус также предупредил, что нынешний уровень развития дронов — только начало. По его словам, уже в ближайшие один-два года на поле боя могут появиться беспилотные системы, которыми не нужно будет управлять дистанционно.

Речь идет о полностью автономных системах, способных действовать без оператора.

«В будущем мы увидим автономные системы — действительно автономные, которые не будут нуждаться в пилоте для дистанционного управления», — сказал он.

Отдельно Петреус обратил внимание на угрозу роев дронов. По его словам, именно это может стать одним из сложнейших вызовов для армий мира, ведь эффективного решения против таких систем пока фактически нет.

«Потом вы сталкиваетесь с роями дронов. И это то, для чего у нас действительно нет решения», — подытожил Петреус.

В то же время оборот «Мадьяр» Бровди предупредил, что зона регулярных поражений у фронта в настоящее время может достигать 25 километров и более по обе стороны линии столкновения.

