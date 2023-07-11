Решение проблем с водой в Никополе, Кривом Роге и Марганце: Шмыгаль рассказал важные детали

В Покрове уже проложили водопровод и решили проблему водоснабжения.

Правительство Украины работает над решением проблемы водоснабжения жителей южных регионов. Началась прокладка магистральных водопроводов на Днепропетровщине.

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на Днепропетровщине продолжается прокладка магистральных труб протяженностью более 144 километров. К осени работы должны быть завершены. Благодаря этим проектам Кривой Рог, Марганец, Никополь будут с водой.

"Есть также первые промежуточные результаты. В городе Покров проложили водопровод и возобновили централизованную подачу воды. Частично централизованные поставки возобновлены в Никополе, а также в семи общинах Криворожского района. В целом Правительство выделило на эти работы 1,5 млрд. грн. Заслушал также глав ОВ по проблематике в освоении средств, выделенных на мероприятия по преодолению последствий теракта на Каховской ГЭС. Правительство со своей стороны готово всесторонне содействовать и помогать областям, чтобы ускорить реализацию проектов по обеспечению людей водой", — рассказал Денис Шмыгаль.

Напомним, что в трех оккупированных городах на юге Украины раздались сильные взрывы.

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