Решение проблем с водой в Никополе, Кривом Роге и Марганце: Шмыгаль рассказал важные детали

В Покрове уже проложили водопровод и решили проблему водоснабжения.
Правительство Украины работает над решением проблемы водоснабжения жителей южных регионов. Началась прокладка магистральных водопроводов на Днепропетровщине.
Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, на Днепропетровщине продолжается прокладка магистральных труб протяженностью более 144 километров. К осени работы должны быть завершены. Благодаря этим проектам Кривой Рог, Марганец, Никополь будут с водой.
"Есть также первые промежуточные результаты. В городе Покров проложили водопровод и возобновили централизованную подачу воды. Частично централизованные поставки возобновлены в Никополе, а также в семи общинах Криворожского района. В целом Правительство выделило на эти работы 1,5 млрд. грн. Заслушал также глав ОВ по проблематике в освоении средств, выделенных на мероприятия по преодолению последствий теракта на Каховской ГЭС. Правительство со своей стороны готово всесторонне содействовать и помогать областям, чтобы ускорить реализацию проектов по обеспечению людей водой", — рассказал Денис Шмыгаль.
Напомним, что в трех оккупированных городах на юге Украины раздались сильные взрывы.
Читайте также: