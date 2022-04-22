Решение Путина блокировать "Азовсталь" свидетельствует о других намерениях – британская разведка

Остановка штурма украинских защитников в Мариуполе свидетельствует о планах Кремля перебросить свои силы на наступление в глубь Донбасса.

Кремль отказался от штурма "Азовстали", опасаясь снизить всеобщую боевую эффективность вооруженных сил из-за значительных потерь.

Об этом сообщает военная разведка Министерства обороны Великобритании.

"Решение Путина блокировать металлургический завод "Азовсталь", вероятно, свидетельствует о желании сдержать сопротивление украинцев в Мариуполе и освободить российские силы для размещения в других местах на востоке Украины", — говорится в сообщении.

В сообщении также указано, что полный захват комбината по суше, вероятно, приведет к значительным потерям россиян, что еще больше снизит их общую боеспособность.

Ранее представитель Госдепартамента США назвал "дезинформацией" заявление, сделанное российским президентом Владимиром Путиным о захвате Мариуполя.

"Мы понимаем, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и есть все основания полагать, что шоу президента Путина и его министра обороны для СМИ, то, что мы видели в последние часы, является еще большей дезинформацией из их заезженной методички", — сказал он.

Накануне российский президент объявил об "освобождении" Мариуполя.

Президент США Джо Байден назвал нынешние события "критическим моментом" в конфликте. Он пообещал отправить в Украину десятки гаубиц, 144 тысячи единиц боеприпасов и тактические беспилотники. Байден также объявил о планах запретить аффилированным с Россией торговым судам заходить в порты и прибрежные воды США, что дополнит новый раунд западных санкций в отношении Москвы.

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