"Решение украинского вопроса": The Times назвало двух людей, убедивших Путина начать войну

Решение о начале войны в РФ было принято в конце лета 2021 года.

Идеологами войны против Украины являются секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Именно они убедили Путина начать полномасштабную войну против Украины.

Об этом пишет The Times со ссылкой на свои источники.

Издание утверждает, что в конце лета 2021 Патрушев и Бортников приняли окончательное решение о вторжении на территорию Украины. Эти представители силового блока Кремля считали, что Путину уже 70 лет, поэтому за время его правления нужно "решить украинский вопрос" и "западную агрессию". Силовики приняли решение о нанесении "решающего военного удара" по Украине. Они начали готовиться к войне и убеждать Путина в ее необходимости.

Издание считает, что Шойгу был "колеблющимся исполнителем". Большинство российских элит не знали о начале войны. Давний друг семьи Путина в комментарии The Times рассказал, что якобы большинство членов Совбеза РФ о начале войны узнали 21 февраля. Еще один источник издания сообщает, что ему российский олигарх Фридман говорил, что никакого вторжения не будет, а Путин блефует.

Война России против Украины: планы РФ

С утра 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупационная армия двинулась из Беларуси на украинскую столицу. В тот же день РФ начала массированно обстреливать Украину ракетами.

По словам главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, окончательное решение о вторжении Путин принял после обеда 23 февраля. Россияне планировали захватить в Украине власть и назначить на государственные должности своих гауляйтеров. Одним из кандидатов на пост президента должен был стать беглец Янукович.

Россия также рассматривала бывшего народного депутата Виктора Медведчука на должность главы Верховной Рады после оккупации Украины.

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