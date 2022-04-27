Решение за Украиной: Джонсон ответил на просьбы британцев, попавших в плен РФ

Решение об обмене двух британских бойцов, воевавших на стороне Украины и попавших в российский плен, будет решать Киев.
Будут ли их менять на кума Путина Виктора Медведчука, тоже зависит исключительно от Украины.
Об этом сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает TalkTV.
По его словам, британское правительство тесно сотрудничает с украинскими властями по вопросу обмена пленных.
"Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим", — сказал Джонсон.
Также британский премьер напомнил, что его соотечественники Шон Пиннер и Айден Аслин, прежде всего, военнопленные и на них распространяется Женевская конвенция.
"Они не являются заложниками, они не террористы для обмена, они военнопленные. Они имеют права согласно Женевской конвенции, поэтому их не должны выставлять перед камерой — это нарушение их прав", — подчеркнул Джонсон.
Напомним, что британцев Шона Пиннера и Айдена Аслина захватили в плен российские военные. На российском телевидении они попросили обменять их на пророссийского политика Виктора Медведчука.
В свою очередь министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис заявил, что Великобритания не будет вступать с Россией в переговоры об обмене.
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