"Решения НАТО не было и нет": Зеленский сделал заявление о закрытии неба

"Решения НАТО не было и нет": Зеленский сделал заявление о закрытии неба

О закрытии неба нет согласованной позиции.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решения НАТО о том, чтобы взять Украину в Альянс не было и нет. О закрытии неба согласованной позиции тоже нет.

Об этом он сказал 12 марта, общаясь с иностранными журналистами.

"Согласованной позиции относительно того, чтобы взять Украину в НАТО нет. Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО не было. Даже в таких мелочах, я считаю, для лидеров НАТО, и о таких важных вещах, как жизнь украинцев, согласованной позиции нет", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина также не может решить вопрос с НАТО о поставках некоторого оружия.

"Смелости в объединении ради Украины членов НАТО я не вижу. И это большая проблема", – добавил президент.

Он подчеркнул, что не может быть ни одной страны в мире, которая одна диктует всем, как жить и по каким законам.

"Этого не может быть и не должно быть. Тогда для чего существует Альянс? Они для объединения, чтобы невозможно было вмешиваться в жизнь, в независимость той или иной одной страны", — добавил он.

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