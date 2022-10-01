Рашистов ждет свой Нюрнбергский трибунал: Зеленский – о наказаниях ответственных за "спецоперацию"

Зеленский поблагодарил всех, кто приближает день победы Украины и день приговора для оккупантов, в частности поблагодарил президента Байдена и Конгресс США за выделение дополнительной поддержки более чем на $12 млрд.
Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года.
Везде будет наш флаг.
Будет и наказание для тех, кто совершил это преступление агрессии против нашего независимого государства.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 1 октября.
"Первого октября 76 лет назад завершил работу Нюрнбергский трибунал. Во многом именно этот процесс заложил основы современного мира – правовые основы справедливости. Все то, что рашизм пытается разрушить. за эту российскую "спецоперацию" против международного устройства, начавшуюся в 2014 году, стала полномасштабной 24 февраля и закончится благодаря героизму нашего народа", — сказал Зеленский.
Президент отметил, что сегодня мы еще не знаем, в какой день это произойдет. Но мы знаем, что день нашей победы будет. Будет обязательно. А за ним будет день приговора для рашистов. Будет обязательно.
Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто это время приближает.
"Благодарю каждого, кто воюет и работает ради нашей победы! Спасибо всем, кто помогает! Спасибо президенту Байдену и Конгрессу США за выделение дополнительной поддержки на более чем 12 миллиардов долларов. Это точно усилит нашу общую свободу", — резюмировал президент Украины.
Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил, что с сегодняшнего дня, 1 октября, вступил в силу закон США о лендлизе для Украины.
Читайте также: