Рашистов ждет свой Нюрнбергский трибунал: Зеленский – о наказаниях ответственных за "спецоперацию"

Зеленский поблагодарил всех, кто приближает день победы Украины и день приговора для оккупантов, в частности поблагодарил президента Байдена и Конгресс США за выделение дополнительной поддержки более чем на $12 млрд.

Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года.

Везде будет наш флаг.

Будет и наказание для тех, кто совершил это преступление агрессии против нашего независимого государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 1 октября.

"Первого октября 76 лет назад завершил работу Нюрнбергский трибунал. Во многом именно этот процесс заложил основы современного мира – правовые основы справедливости. Все то, что рашизм пытается разрушить. за эту российскую "спецоперацию" против международного устройства, начавшуюся в 2014 году, стала полномасштабной 24 февраля и закончится благодаря героизму нашего народа", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что сегодня мы еще не знаем, в какой день это произойдет. Но мы знаем, что день нашей победы будет. Будет обязательно. А за ним будет день приговора для рашистов. Будет обязательно.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто это время приближает.

"Благодарю каждого, кто воюет и работает ради нашей победы! Спасибо всем, кто помогает! Спасибо президенту Байдену и Конгрессу США за выделение дополнительной поддержки на более чем 12 миллиардов долларов. Это точно усилит нашу общую свободу", — резюмировал президент Украины.

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил, что с сегодняшнего дня, 1 октября, вступил в силу закон США о лендлизе для Украины.

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