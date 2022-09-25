Решится ли Путин на ядерный удар по Украине: эксперт рассказал, откуда может быть совершена атака

Несмотря на то, что ядерные угрозы в адрес Украины со стороны России звучат уже давно и не имели никаких последствий, нельзя на 100% сказать, что президент Владимир Путин не решится на такой шаг в будущем.

На сегодняшний день все угрозы ядерным оружием со стороны России больше направлены не на Киев, а на Запад.

Такое мнение руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко выразил "24 каналу".

"Ввиду того, насколько Путин одержим неоимперскими амбициями, агрессией и ненавистью, вероятность применения ядерного оружия существует", — сказал Мусиенко.

Он пояснил, что ядерные снаряды не запускаются хаотично, то есть страна должна отрабатывать потенциальные точки для ударов на разных учениях.

"По той информации, которая есть в публичной плоскости, которую предоставляли западные разведки и эксперты, Россия не отрабатывала планы ядерных тактических ударов по Украине", — сообщил эксперт.

Однако РФ тренировалась бить по другим местам. По словам Мусиенко, есть две точки, откуда страна-агрессор рассматривала потенциальные локальные ядерные удары. Речь идет о Беларуси, откуда россияне отрабатывали планы удара по странам Балтии. Эксперт пояснил, что России было бы выгодно запускать ядерные ракеты именно с территории другой страны, чтобы в случае ответного удара ракеты прилетели именно туда, а не на территорию РФ.

Второе направление – это Калининградская область. Там расположены российские ракетные комплексы "Искандер", и куда, по словам РФ, были завезены ядерные боеголовки.

"Россия проводит разные военные учения с ядерным компонентом с 2006 года. А в 2009 году россияне моделировали локальный ядерный удар по Варшаве и Копенгагену", – проинформировал Мусиенко.

В то же время, он отметил, что никоим образом о невозможности ядерного удара по Украине не свидетельствует тот факт, что страна пока не фигурировала на российских учениях как объект для поражения.

"Россия могла и может сейчас в экстренном порядке отрабатывать другие сценарии ударов по другим объектам и другим городам, в том числе и в Украине", – предположил эксперт.

Однако Россия не сможет полностью скрыть подготовку к ядерному удару. Ведь как только будут заметны какие-то соответствующие признаки, "мы увидим и контрдвижения, и предупреждения от партнеров".

"На сегодняшний день США и НАТО лишь предупреждают о сокрушительных последствиях. Но эта позиция не свидетельствует о том, что должно произойти что-то неотвратимое", — обратил внимание Мусиенко.

По его оценке, все ядерные угрозы со стороны России больше направлены не на Украину, а на Запад.

"Путин понимает, что не имеет прямого влияния на Украину, поэтому пытается сделать это через наших западных партнеров. Россия пугает Запад, чтобы заставить их снизить военную помощь Украине и побуждать Киев к переговорам", — пояснил военный эксперт.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Путин не отважится на ядерный удар.

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