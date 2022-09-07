Решится ли Путин официально объявить войну Украине или мобилизацию в РФ — объяснил Тука

Российский диктатор может готовить почву для таких радикальных решений.
Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и экс-глава Луганской ОГА (2015-2016 годы) Георгий Тука прокомментировал, может ли Путин официально объявить войну Украине или решиться на всеобщую мобилизацию в РФ.
Об этом Тука сказал в интервью OBOZREVATEL.
По его словам, маразматическое заявление Путина о якобы "антироссийском анклаве" в Украине может свидетельствовать о том, что диктатор готовит почву для таких радикальных решений.
"Это один из шагов. По всей вероятности, может быть еще несколько заявлений, постановление Госдумы с соответствующим политическим заявлением, а после этого будет официально объявлено: у нас нет другого выхода, как уничтожить этот "антироссийский анклав", — отмечает Тука.
Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что в войне на Украине Россия ничего не потеряла.
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