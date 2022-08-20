Решится ли Путин открыть второй фронт, чтобы скрыть позорное поражение в Украине: ответ российского оппозиционера

Несмотря на то, что российская армия терпит многочисленные неудачи в Украине, глава Кремля Владимир Путин вряд ли решится открыть второй фронт.
РФ сейчас не может напасть еще на какую-либо страну, поскольку все силы и ресурсы потратила на войну в Украине.
Такое мнение 24 канала высказал российский правозащитник и оппозиционный политический деятель Марк Фейгин.
"С чем воевать? Москва на это не пойдет, ведь это усугубит ситуацию в разы. Нет никаких гарантий, что можно будет молниеносно осуществить такую "операцию", – сказал Фейгин.
Также российский оппозиционер подчеркнул, что Путин понимает, что международное положение РФ сейчас столь плачевно, а потому он не будет его усугублять еще больше.
"Ведь тогда войска НАТО могут появиться у границ России в Казахстане или еще где-то. С таким агрессором начнут разговаривать по-другому", — отметил Фейгин.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский предупредил об опасности со стороны России на переродных государственных праздниках. Он призвал не пренебрегать воздушными тревогами, ведь кафиры могут запускать ракеты и снаряды в любое место в Украине.
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