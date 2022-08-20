Решится ли Путин открыть второй фронт, чтобы скрыть позорное поражение в Украине: ответ российского оппозиционера

Несмотря на то, что российская армия терпит многочисленные неудачи в Украине, глава Кремля Владимир Путин вряд ли решится открыть второй фронт.

РФ сейчас не может напасть еще на какую-либо страну, поскольку все силы и ресурсы потратила на войну в Украине.

Такое мнение 24 канала высказал российский правозащитник и оппозиционный политический деятель Марк Фейгин.

"С чем воевать? Москва на это не пойдет, ведь это усугубит ситуацию в разы. Нет никаких гарантий, что можно будет молниеносно осуществить такую "операцию", – сказал Фейгин.

Также российский оппозиционер подчеркнул, что Путин понимает, что международное положение РФ сейчас столь плачевно, а потому он не будет его усугублять еще больше.

"Ведь тогда войска НАТО могут появиться у границ России в Казахстане или еще где-то. С таким агрессором начнут разговаривать по-другому", — отметил Фейгин.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский предупредил об опасности со стороны России на переродных государственных праздниках. Он призвал не пренебрегать воздушными тревогами, ведь кафиры могут запускать ракеты и снаряды в любое место в Украине.

Враг готовит что-то противное! Зеленский - о полугоде войны и Дне Независимости

Читайте также: