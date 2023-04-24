Решится ли РФ на ядерный удар: военный эксперт ответил, кто и зачем запугивает российской "ядеркой"

Если бы Россия могла нанести ядерный удар, она бы с него начала.

Россия никогда не решится нанести ядерный удар по Украине.

Такое мнение в эксклюзивном интервью высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Если бы Россия могла нанести ядерный удар, она бы с него начала и не заводила части российской армии в Украину. Просто не нужно было этого делать. Хватило бы нескольких ударов в том, чтобы выполнить сами задачи без потерь для армии РФ. Она не нанесла и не нанесет ядерный удар, поскольку это приведет к полной изоляции России", — отметил Свитан.

По его словам, полное исключение РФ из всех видов коммуникации мирового уровня, вторичных санкций для всех, "кто близко к РФ подойдет", — вот к чему приведет нанесение ядерного удара.

"Это смерть российской экономики, смерть РФ. Как себе выстрелить в голову. Поэтому Россия точно никогда не нанесет ядерный удар", — добавил он.

В то же время Роман Свитан сказал, для чего распространяется информация о российской "ядерке".

"Это все "пугалки" для прикрытия того бездействия по поставке нам вооружения. Больше эти "пугалки" разносят как раз западные СМИ, чтобы прикрыть те непоставки и те решения, которые не приняты, по поставкам тех же ракет и тех же самолетов. Поэтому Россия даже не будет думать нанести какой-то ядерный удар", — добавил он.

Напомним, что американский генерал-лейтенант в отставке, экскомандующий армией США в Европе Бен Годжес также считает, что диктатор РФ Владимир Путин не пойдет на применение в Украине ядерного оружия.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.