Решится ли РФ напасть на Молдову: Фейгин – о позиции Кишинева после падения российской ракеты

По его словам, у РФ нет сейчас сил, чтобы поквитаться с Молдовой, но и Кишинев фактически без собственной армии.

Молдова объявила персоной нон грата российского дипломата из-за падения ракеты оккупантов на севере страны.

Российский журналист и правозащитник Марк Фейгин в комментарии "24 каналу" объяснил, к чему может привести обострение между Москвой и Кишиневом.

По его словам, у РФ нет сейчас сил, чтобы поквитаться с Молдовой.

"Этот вариант был бы возможен, если бы им удалось захватить Украину. Тогда бы россияне пошли от Одессы к Приднестровью и дальше. Сейчас затевать масштабную военную операцию против Молдовы – самоубийственная идея для России", – считает Фейгин.

Фейгин сообщил, что сейчас у Кремля есть контингент в 3 тысячи российских солдат из Приднестровья, но они не решатся напасть на Молдову. По его мнению, если приднестровская группировка войск РФ попытается продвинуться вперед, то им сразу навстречу из Румынии выйдет легендарная 101-я воздушно-десантная дивизия США.

"Играться не будут. Если надо – уничтожат эти 3 тысячи российских войск, надо – уничтожат больше. Поэтому я не думаю, что Москва серьезно планирует силовой вариант захвата власти в Кишиневе. Потому что сразу зайдут румынские войска с натовскими. А если украинские войска зайдут туда (в Приднестровье. – Ред.) из Одессы, там из этих 3 тысяч никого не останется", – отмечает Фейгин.

Также правозащитник считает, что Москве не удастся установить контроль над Молдовой с помощью своей "карманной" партии Шор, опирающейся на русскоязычное население.

"У Молдовы нет армии, поэтому они мягко реагируют и маневрируют. Они боятся войти в прямую конфронтацию с Москвой. А высылка российского посла – минимальное мероприятие, которое регулярно используют другие цивилизованные государства против России", – говорит Фейгин.

Он уверен, что Молдова будет придерживаться генерального курса по России вместе со всеми странами Запада.

Молдову зацепило: почему молчит Кишинев

Напомним, что 10 октября впервые стало известно, что российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы. Официальные представители страны выразили России протест и призвали уважать суверенитет Молдавии. Однако на какие-либо более радикальные действия, кроме заявлений, официальный Кишинев не решился.

31 октября, обломки целящей в украинскую ГЭС российской ракеты снова упали на территорию Молдовы.

В Минобороны Молдовы решили не портить отношения со страной-агрессорой и заявили, что незаконные полеты в своем воздушном пространстве не заметили. В МИД Молдовы осудили обстрелы Украины и отреагировали на падение обломков ракеты на их территорию.

Позже стало известно, что Молдова высылает дипломата РФ.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Молдова не сбила российские ракеты, нарушившие ее воздушное пространство.