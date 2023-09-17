Республиканцы призвали Байдена немедленно предоставить Украине ракеты ATACMS: подробности

Группа из четырех сенаторов от Республиканской партии США направила президенту Джо Байдену письмо, в котором его призвали направить Украине ракетные комплексы ATACMS.

Об этом говорится в официальном письме к Джо Байдену.

Письмо подписали сенаторы-республиканцы Том Коттон, Роджер Викер, Сьюзан Коллинз и Линдси Грэм.

"Предоставление ATACMS позволило бы Украине наносить удары по ключевым российским объектам логистики и связи, а также по местам запуска крылатых ракет и беспилотников на территории оккупированной Россией Украины", – говорится в тексте письма.

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"США вполне способны предоставить такое оружие без какого-либо заметного риска для своих собственных боевых возможностей. Украина значительно ухудшила российскую боевую мощность и нуждается лишь в небольшой части наших запасов ATACMS. Кроме того, США имеют возможность производить сотни ATACMS и Precision Strike Missiles в год и пополнять свои запасы в ближайшей перспективе", — отмечают республиканцы.

В письме также говорится, что промедление будет стоить только больше жизней и продолжит войну в Украине.

"Мы призываем вас дать разрешение на немедленную отправку ATACMS в Украину", — призвали сенаторы.

Что известно о ракетах ATACMS

ATACMS – аббревиатура, которая расшифровывается как "Army Tactical Missile System". Называют ее американской тактической баллистической ракетой класса земля – земля.

Производящая ракеты компания Lockheed Martin и их можно использовать с такими ракетными системами как M270 MLRS, M142 HIMARS и других модификаций.

Если говорить о дальности ракет ATACMS, то у них есть функция стрельбы на расстояние до 300 км. Однако здесь также многое зависит от модификации, которых в США целых пять. Какую именно хотят получить в ВСУ, пока неизвестно.

ATACMS могут поражать точечные цели противника. В частности: объекты ПВО; командные пункты; узлы связи; пусковые установки ракет; склады с боеприпасами и т.д.

Напомним, Энтони Блинкен заинтриговал украинцев заявлением о ракетах ATACMS.

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