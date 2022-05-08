Ресторатор из Киева организовала питание тысячи людей, потому что так поступала ее бабушка во времена Второй мировой

Ресторатор из Киева организовала питание тысячи людей, потому что так поступала ее бабушка во времена Второй мировой

Она повторяет судьбу своей бабушки — ресторатор-волонтёр Виктория Пархоменко остается в Киеве с первого дня войны и ежедневно кормит полторы тысячи бойцов ВСУ и теробороны, а еще стариков киевлян.

Когда закончилась Вторая мировая война, ее бабушке было – 17 лет. Елена Игнатьевна Пархоменко – все время оккупации Киевщины пыталась накормить детей и соседей. Об истории, которая повторилась через 77-м лет, в ТСН.

Известная ресторатор открыла три десятка заведений по всему миру. Она бы сейчас могла переехать в любую страну, но с первых дней войны Виктория решила, что свой родной Киев не оставит. «Будет ли мне здесь страшно, буду ли я сидеть где-нибудь за границей — я так не могу, это просто не мое», — уверяет она.

Чтобы приближать победу Украины, свой ресторан она превратила в волонтерскую кухню. И теперь каждый день вместе с командой они кормят военных ВСУ, бойцов терробороны, военную администрацию и оставшихся в Киеве без поддержки стариков. «Где-то полторы тысячи человек, сначала мы втроем это начали делать, потом к нам присоединилась подруга, друг – нас было уже пять», – рассказывает Виктория.

Так случилось, что только сейчас Виктория осознает, как ее судьба перекликается с жизнью бабушки. Елена Игнатьевна Пархоменко скончалась в 93 года. Во время Второй мировой в Киеве она тоже кормила нуждающихся.

«Она рассказывала как кормила соседских детей, в баночках супчик, когда был большой голод», – рассказывает женщина историю бабушки.

С сентября 1941 года Киев прожил 778 дней под оккупацией германского войска. Еду выменяли на одежду и даже драгоценности. Около 400 тысяч киевлян стали заложниками родного города. Бабушка рассказывала Виктории, что нацисты свое хозяйствование в Киеве начали с переименования улиц. Немцы занимали лучшие квартиры в центре города, в частности на современной Большой Житомирской, где ныне расположен ресторан Виктории. Ее бабушку немцы дважды пытались вывезти в Германию на принудительные работы. «Ей было 17 лет, два раза ее вывозили поездом, оба раза она прыгала и возвращалась домой», – рассказывает ресторатора.

Ночью она проходила сотни километров пешком, пряталась, возвращалась в деревню на Киевщине в дом к своим родственникам. Там в войну смогли выжить девять детей из их семьи.

«Самое страшное было, когда они в снопах сена прятались. Немцы штыками кололи те снопы, если там есть кто-то, чтобы убить. Она зажимала рот младшим братьям и сестрам, чтобы они не закричали от ужаса», — рассказывает рассказы бабушки волонтер.

Война не сломает Елену Игнатьевну, говорит Виктория. Единственное, что на всю жизнь осталось после Второй мировой — это желание накормить всех, кто попадал в поле зрения Елены. Если борщ – то варила не менее 10 литров, если холодец, то в самой кастрюле. Некоторые рецепты бабушки Виктория и ныне используют в своих гастро экспериментах. «У нас есть такие голубцы с уткой в соусе из Белого налива, это бабушке посвящено», — отмечает Виктория.

Киевская волонтерка кормит украинских бойцов так же, как ее бабушка во времена Второй мировой войны

Пока Виктория фасует ужины для бойцов вспоминает – на День победы дом бабушки был переполнен гостями. Она готовила пышные столы и повторяла – "главное, чтобы война никогда не повторилась". Но через 77 лет ресторатор Виктория на 74 день российско-украинской войны отдает ужин военным. Она мечтает о дне, когда сможет приготовить праздничный стол как бабушка, и пригласить всех своих знакомых бойцов, которых она кормила во время боев в Гостомеле, Буче Ирпене. Сейчас они сражаются на востоке и Виктория ждет их с победой.

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