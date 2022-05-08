Ресторатор из Киева организовала питание тысячи людей, потому что так поступала ее бабушка во времена Второй мировой

Она повторяет судьбу своей бабушки — ресторатор-волонтёр Виктория Пархоменко остается в Киеве с первого дня войны и ежедневно кормит полторы тысячи бойцов ВСУ и теробороны, а еще стариков киевлян.
Когда закончилась Вторая мировая война, ее бабушке было – 17 лет. Елена Игнатьевна Пархоменко – все время оккупации Киевщины пыталась накормить детей и соседей. Об истории, которая повторилась через 77-м лет, в ТСН.
Известная ресторатор открыла три десятка заведений по всему миру. Она бы сейчас могла переехать в любую страну, но с первых дней войны Виктория решила, что свой родной Киев не оставит. «Будет ли мне здесь страшно, буду ли я сидеть где-нибудь за границей — я так не могу, это просто не мое», — уверяет она.
Чтобы приближать победу Украины, свой ресторан она превратила в волонтерскую кухню. И теперь каждый день вместе с командой они кормят военных ВСУ, бойцов терробороны, военную администрацию и оставшихся в Киеве без поддержки стариков. «Где-то полторы тысячи человек, сначала мы втроем это начали делать, потом к нам присоединилась подруга, друг – нас было уже пять», – рассказывает Виктория.
Так случилось, что только сейчас Виктория осознает, как ее судьба перекликается с жизнью бабушки. Елена Игнатьевна Пархоменко скончалась в 93 года. Во время Второй мировой в Киеве она тоже кормила нуждающихся.
«Она рассказывала как кормила соседских детей, в баночках супчик, когда был большой голод», – рассказывает женщина историю бабушки.
С сентября 1941 года Киев прожил 778 дней под оккупацией германского войска. Еду выменяли на одежду и даже драгоценности. Около 400 тысяч киевлян стали заложниками родного города. Бабушка рассказывала Виктории, что нацисты свое хозяйствование в Киеве начали с переименования улиц. Немцы занимали лучшие квартиры в центре города, в частности на современной Большой Житомирской, где ныне расположен ресторан Виктории. Ее бабушку немцы дважды пытались вывезти в Германию на принудительные работы. «Ей было 17 лет, два раза ее вывозили поездом, оба раза она прыгала и возвращалась домой», – рассказывает ресторатора.
Ночью она проходила сотни километров пешком, пряталась, возвращалась в деревню на Киевщине в дом к своим родственникам. Там в войну смогли выжить девять детей из их семьи.
«Самое страшное было, когда они в снопах сена прятались. Немцы штыками кололи те снопы, если там есть кто-то, чтобы убить. Она зажимала рот младшим братьям и сестрам, чтобы они не закричали от ужаса», — рассказывает рассказы бабушки волонтер.
Война не сломает Елену Игнатьевну, говорит Виктория. Единственное, что на всю жизнь осталось после Второй мировой — это желание накормить всех, кто попадал в поле зрения Елены. Если борщ – то варила не менее 10 литров, если холодец, то в самой кастрюле. Некоторые рецепты бабушки Виктория и ныне используют в своих гастро экспериментах. «У нас есть такие голубцы с уткой в соусе из Белого налива, это бабушке посвящено», — отмечает Виктория.
Пока Виктория фасует ужины для бойцов вспоминает – на День победы дом бабушки был переполнен гостями. Она готовила пышные столы и повторяла – "главное, чтобы война никогда не повторилась". Но через 77 лет ресторатор Виктория на 74 день российско-украинской войны отдает ужин военным. Она мечтает о дне, когда сможет приготовить праздничный стол как бабушка, и пригласить всех своих знакомых бойцов, которых она кормила во время боев в Гостомеле, Буче Ирпене. Сейчас они сражаются на востоке и Виктория ждет их с победой.
Читайте также:
В Ровно массовая декоммунизация: железо и скульптуры переедут на холм, где уже создают музей оккупации
Война еще продолжается, а уже восстанавливают инфраструктуру: через месяц возвели железнодорожный мост в Ирпень
Саперы разминируют только "нужные" территории в Чернобыльской зоне, поэтому о возобновлении экскурсий речь не идет