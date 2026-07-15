Ретрансляторы в Беларуси могли снова заработать: «Шахед» атаковал АЗС в Малине

Атака на АЗС / © Getty Images

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Российский управляемый реактивный «Шахед», утром 15 июля атаковавший автозаправочную станцию в Малине Житомирской области, мог руководствоваться через ретрансляторы, размещенные на территории Беларуси.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш".

По его словам, дрон атаковал АЗС около 07:11. Данные украинских радиолокационных станций свидетельствуют, что беспилотник сначала летел вдоль границы с Беларусью, затем добрался до Коростеня над автомобильной трассой, после чего повернул и полетел вдоль железной дороги в Малину.

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Бескрестнов отметил, что такая траектория может свидетельствовать о ручном управлении дроном с помощью камеры.

Российский управляемый реактивный «Шахед», утром 15 июля атаковавший автозаправочную станцию в Малине.

«Расстояние от места атаки до границ РФ составляет 260 км. Это слишком далеко для работы прямого радиоканала. Других Шахедов, которые могли быть ретрансляторами, в это время в воздухе не было», — пояснил советник министра.

Он предположил, что Россия могла снова использовать ретрансляторы, установленные на территории Беларуси. В то же время, окончательные выводы должны сделать профильные службы и подразделения после детального изучения обстоятельств атаки.

По словам Бескрестнова, Россия стремится наносить удары по западным областям Украины «Шахедами» с онлайн-управлением, однако без ретрансляторов в Беларуси делать это сложно.

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Он также не исключил, что такое оборудование могло быть установлено без ведома беларуских властей.

«Это делается быстро и легко. Поэтому им следует более тщательно следить за происходящим в их стране», — добавил Бескрестнов.

Напомним, утром 15 июля российские войска атаковали автозаправочную станцию в Малинской общине Житомирской области.

«Враг продолжает терроризировать северные районы области. Сегодня утром под удар попала одна из АЗС в Малинской общине», – отметил руководитель Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

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В общем, российская армия усилила атаки беспилотниками по украинским автозаправочным станциям. За последние несколько недель под ударами оказались уже более 200 АЗС. В то же время эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин уверяет, что угрозы дефицита горючего в Украине пока нет.

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