Reuters: российские удары по портам могут обрушить украинский экспорт

Атака на Одесский порт / © Алексей Кулеба

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Атаки РФ на портовую инфраструктуру Черного моря уже нанесли существенный ущерб экспортной системе Украины и создают риски резкого сокращения внешней поставки, прежде всего аграрной продукции.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Украинской аграрной конфедерации (УАК) через порты Одесского хаба проходит весь экспорт железной руды и более 90% аграрной продукции Украины. Именно поступления от продаж сельскохозяйственных товаров формируют основную часть валютной выручки страны в условиях войны.

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В последние месяцы Россия значительно активизировала удары по портовой инфраструктуре. Под обстрелами оказываются зерновые терминалы, а также объекты хранения и экспорта подсолнечного масла. Именно зерно и растительные масла остаются ключевыми позициями украинского аграрного экспорта.

«Ситуация в портах Одесской области достигла критической точки. Систематические российские обстрелы уничтожают логистическое сердце Украины», — заявили в УАК.

В ассоциации подчеркнули, что бизнес уже исчерпал финансовые резервы для постоянного восстановления поврежденных объектов.

«Без государственной программы и поддержки международных фондов самостоятельно восстановить терминалы невозможно», — отметили в организации.

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Сколько средств необходимо для восстановления портовой инфраструктуры, в УАК не уточняют. В то же время, по оценкам Всемирного банка, на конец 2025 года потребности в восстановлении всего транспортного сектора Украины составляли 96,3 млрд долларов. Около 60% убытков в отрасли связано именно с нарушением работы портов.

В портах Одесского региона работают десятки зерновых и масличных терминалов, часть которых принадлежит крупным международным компаниям.

В УАК предупреждают: если терминалы лишатся возможности быстро возобновлять работу после атак, Украина может столкнуться с фактическим коллапсом экспорта.

«Экспорт обвалится, хранилища переполнятся, а у фермеров нет оборотных средств для проведения следующей посевной кампании. Это создает угрозу продовольственной безопасности как Украины, так и мира», — отметили в организации.

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Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Измаильский район Одесской области, в результате удара повреждены объекты портовой инфраструктуры в Измаиле.

Мы ранее информировали, что захватчики двумя волнами угнали по портам Украины, ранены и разрушены.

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