Революция беспилотников: в Forbes проанализировали, как изменилась роль дронов за 2 года войны

Ситуация значительно изменилась, чем два года назад, когда несколько украинских любителей беспилотников использовали свои квадрокоптеры, чтобы разведывать российские позиции.

На фоне снарядного голода беспилотники стали самыми важными системами на вооружении Украины. Соответственно – увеличилась роль РЭБов для российских окупантов.

Об этом говорится в статье Forbes.

Отмечается, что противостояния операторов БПЛА продолжаются с 2022 года. Однако вместо случайных столкновений происходят умышленные перехваты, когда маленькие квадрокоптеры атакуют большие бомбардировщики.

"Это похоже на схему Первой мировой войны, когда первые бипланы эволюционировали от разведчиков до легких штурмовых кораблей, а затем до истребителей, главной задачей которых было сбить атакующие бомбардировщики и получить преимущество в воздухе. Это было необходимо, потому что единственное, что могло эффективно справиться с самолетом, был другой самолет. Почти сто лет спустя такое же действие разворачивается в миниатюре в борьбе за контроль над воздушным пространством беспилотников на низких высотах", – пишет автор статьи Дэвид Хэмблинг.

Охота беспилотников друг на друга

Украинские тяжелые беспилотники "Баба Яга" летают ночью, сбрасывая несколько бомб с высокой точностью, чтобы уничтожить танки и другую технику, распространяя страх среди российских войск. Их слышно, но не видно, и, кроме эпизодического эффективного глушения, россияне не нашли эффективного способа их сбить. Сейчас появляются видео, на которых российские FPV намеренно ищут и таранят "Бабу Ягу".

"Сейчас проводится официальное обучение на фронте с определенными батальонами, где борьба с беспилотниками включена в курсы подготовки пилотов", – сказал Сэмюэль Бендетт, эксперт по российским беспилотникам и советник CNA и CNAS.

Кроме FPV, россияне также борются с "Бабой Ягой" с помощью стандартных квадрокоптеров. В этом случае лучшей тактикой является падение на "Бабу-Ягу" сверху. Атакующий беспилотник еще может быть потерян, но это хороший обмен на один из крупнейших украинских беспилотников.

Украинские силы используют аналогичную тактику против российских ударных беспилотников. Пока нет видео с FPV, которые перехватывают "Шахеды".

Однако есть многочисленные видео, на которых украинские операторы сбивают меньшие ударные российские беспилотники.

Дроны вместо ракет ПВО

Логика этих перехватов очевидна: ракеты ПВО являются редким и ценным активом, который стоит сотни тысяч долларов или даже больше, и предназначен для серьезных угроз, таких как крылатые ракеты. Беспилотников FPV стоимостью несколько сот долларов достаточно, и есть смысл их использовать везде, где это возможно.

Украина разрабатывает и большие FPV большой дальности, которые могут использоваться для противовоздушной обороны. На этой неделе президент Зеленский осмотрел новый беспилотный летательный аппарат-камикадзе "Укрланцет", который кроме наземных целей также может поражать низкоскоростные летательные аппараты, в том числе российские беспилотники "Орлан-10" и "Шахед".

Тактика постоянно развивается. Сейчас россияне начали перехватывать "Бабу Ягу", поэтому украинцы дают своим дронам-бомбардировщикам сопровождение.

Тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" / Фото: MIL.IN.UA

На одном из видео в Сети показано, как украинский квадрокоптер прикрывает "Бабу Ягу" и сбивает российский беспилотник, который пытается ее сбить. По словам аналитиков, эта тактика беспилотников уже больше напоминает Вторую мировую войну, чем Первую.

В статье отмечается, что ситуация значительно изменилась, чем два года назад, когда несколько украинских любителей беспилотников использовали свои квадрокоптеры, чтобы разведывать российские позиции.

"Есть все основания ожидать, что эволюция будет продолжаться с такой же скоростью, поскольку количество дронов растет до миллионов, и они все больше доминируют на поле боя", – пишет Forbes.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) объяснили, как война дронов изменила ситуацию на фронте в Украине.

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