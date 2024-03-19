Рейд добровольцев на Белгородщине и Курщине: при каком условии РФ придется перебрасывать войска из Украины

По словам заместителя командира ЛСР, за неделю добровольцы "оставили полторы тысячи российских военных в госпиталях и могилах".

Если операция по прорыву границы РФ в Белгородской и Курской областях российскими добровольцами продолжаются, то оккупантам придется перебрасывать свои войска с линии фронта в Украине на это направление.

Об этом сказал заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству с позывным "Цезарь" в эфире телемарафона.

"Мне неизвестно, сколько еще будет продолжаться наша операция. За неделю полторы тысячи российских военных мы оставили в госпиталях и могилах. Мы знаем, что группировка (армии РФ — ред.) на этом участке насчитывала до 30 тысяч человек", — говорит заместитель командира ЛСР. Однако уточняет, что не все 30 тыс. участвуют в боевых действиях – есть еще логистика, снабжение, ремонтники и т.д.

"Цезарь" предположил, что если такими темпами операция продлится еще несколько недель, то оккупантам придется перебрасывать на Белгородское направление войска, чтобы усилить свою группировку.

Напомним, что 12 марта стало известно о новом прорыве границы РФ бойцами легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона в Белгородской и Курской областях.

Сегодня, 19 марта, председатель штаба РДК (Российский добровольческий корпус) Александр "Фортуна" рассказал, что российские добровольцы постепенно продвигаются вдоль линии столкновения с оккупантами в Белгородской и Курской областях.

17 марта бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" и "Сибирского батальона" объявили об освобождении села Козинка в Грайворонском районе Белгородской области России.

Читайте также:

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Продвижение по всей линии столкновения! Потери россиян увеличиваются каждые 5 минут! РДК о боях в РФ

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.