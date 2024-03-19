Рейд добровольцев на Белгородщине и Курщине: при каком условии РФ придется перебрасывать войска из Украины

По словам заместителя командира ЛСР, за неделю добровольцы "оставили полторы тысячи российских военных в госпиталях и могилах".
Если операция по прорыву границы РФ в Белгородской и Курской областях российскими добровольцами продолжаются, то оккупантам придется перебрасывать свои войска с линии фронта в Украине на это направление.
Об этом сказал заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству с позывным "Цезарь" в эфире телемарафона.
"Мне неизвестно, сколько еще будет продолжаться наша операция. За неделю полторы тысячи российских военных мы оставили в госпиталях и могилах. Мы знаем, что группировка (армии РФ — ред.) на этом участке насчитывала до 30 тысяч человек", — говорит заместитель командира ЛСР. Однако уточняет, что не все 30 тыс. участвуют в боевых действиях – есть еще логистика, снабжение, ремонтники и т.д.
"Цезарь" предположил, что если такими темпами операция продлится еще несколько недель, то оккупантам придется перебрасывать на Белгородское направление войска, чтобы усилить свою группировку.
Напомним, что 12 марта стало известно о новом прорыве границы РФ бойцами легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона в Белгородской и Курской областях.
Сегодня, 19 марта, председатель штаба РДК (Российский добровольческий корпус) Александр "Фортуна" рассказал, что российские добровольцы постепенно продвигаются вдоль линии столкновения с оккупантами в Белгородской и Курской областях.
17 марта бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" и "Сибирского батальона" объявили об освобождении села Козинка в Грайворонском районе Белгородской области России.
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