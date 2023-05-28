Рейд РДК Белгородщина: местная жительница нафантазировала, что ее удерживали американцы и поляки

Белгородский губернатор показал "жертвенный" рейд РДК, который рассказал об американских и польских наемниках.

В России одна из пострадавших во время рейда российских добровольцев по Белгородщине заявила, что ее удерживали американцы и поляки.

Слова "пострадавшей" рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Гладков утверждает, что женщину якобы удерживали как заложницу, а среди нападавших были поляки и американцы. Ее муж — командир местной самообороны — был убит.

"Жертва" утверждает, что "находилась фактически в плену", "истекала кровью" и "не имела возможности даже попить". А в заложниках ее держали два украинца, остальные были американцы и поляки.

"Что пережила она, пожалуй, трудно даже вообразить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа", – пишет Гладков.

Отметим, что российская пропаганда регулярно лжет об огромном количестве иностранных наемников, якобы воюющих за Украину.

Ранее и.о. главы СБУ Василий Малюк объяснял, что никаких иностранных подразделений в Украине нет. Есть небольшое количество добровольцев-иностранцев, из которых сформирован Иностранный легион. "Но это не носит массовый характер, как пытаются показать пропагандисты", – подчеркнул Малюк.

Напомним, что 22 мая добровольцы легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса подтвердили пересечение украинско-российской границы в Белгородской области.

Добровольцы объяснили, что их цель — создание демилитаризованной зоны вдоль украинско-российской границы.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет "непосредственного отношения" к происходящим в Белгородской области событиям.

Представитель легиона "Свобода России" с позывным "Цезарем" рассказал, что с военной точки зрения операция прошла успешно.

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