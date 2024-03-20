Рейд российских добровольцев: эксперт рассказал о последствиях для Украины

Россия привлекла не менее чем в три раза больше людей для защиты границы, чем количество повстанцев, участвующих в рейде.

Рейд на территорию Курской и Белгородской областей подразделений РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона оказывает положительное влияние на ситуацию на фронте.

Такое заявление в эфире телемарафона "Единые новости" сделал военный эксперт Петр Черник.

"Это однозначно военная операция, вопрос только в том, каковы ее масштабы. Чтобы был коэффициент успевашности, должна вырасти численность этого контингента. Для нас хорошо то, что там происходит. Потому что по большому счету это можно назвать гражданской войной. Ведь одни россияне с оружием в руках противостоят другим гражданам РФ. Желаем им исключительно успеха и надеемся, что этот процесс будет масштабирован", – сказал Черник.

Эксперт отметил, что в случае масштабирования рейда РФ, скорее всего, не будет перебрасывать на это направление крупные подразделения своей армии. Вероятно, воевать с повстанцами могут отправить бойцов Нацгвардии.

"Это должно быть соотношение 1:3 – 1:5. Путин сам сказал, что зашло по меньшей мере 300 человек. Следовательно, для полноценного сдерживания или отражения территорий России понадобится не менее 900 человек. А это полноценная тактически-батальонная группа и это точно будет отвлекаться от нужд фронта. Чем больше этот контингент будет, тем лучше для нас", – считает Петр Черник.

Напомним, бойцы РДК ведут успешное наступление в Белгородской области РФ. Российские власти вынуждены перебрасывать резервы на свою границу.

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