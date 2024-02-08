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"Рейган перевернулся в гробу": Туск резко критикует республиканцев за блокирование помощи Украине

"Рейган перевернулся в гробу": Туск резко критикует республиканцев за блокирование помощи Украине

Дональд Туск / Фото: Associated Press

Он откровенно упрекнул республиканцев за уход от приверженности свободе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике американских сенаторов-республиканцев на фоне провала в Сенате США законопроекта, среди прочего предполагающего помощь Украине.

Об этом он написал на платформе X(Twitter).

“Уважаемые американские сенаторы-республиканцы. Рональд Рейган, помогший миллионам из нас отвоевать нашу свободу и независимость, сегодня, по-видимому, переворачивается в гробу. Как вам не стыдно”, – отметил он.

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Напомним, 7 февраля американский Сенат провалил голосование за законопроект о помощи Украине, Израилю и мерах по защите границ с Мексикой.

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