"Рейган перевернулся в гробу": Туск резко критикует республиканцев за блокирование помощи Украине

Он откровенно упрекнул республиканцев за уход от приверженности свободе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике американских сенаторов-республиканцев на фоне провала в Сенате США законопроекта, среди прочего предполагающего помощь Украине.

Об этом он написал на платформе X(Twitter).

“Уважаемые американские сенаторы-республиканцы. Рональд Рейган, помогший миллионам из нас отвоевать нашу свободу и независимость, сегодня, по-видимому, переворачивается в гробу. Как вам не стыдно”, – отметил он.

Dear Republican Senators of America. Ronald Reagan, который был в состоянии миллионы из нас вести back наши freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you. — Donald Tusk (@donaldtusk) 8 февраля 2024

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Напомним, 7 февраля американский Сенат провалил голосование за законопроект о помощи Украине, Израилю и мерах по защите границ с Мексикой.

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