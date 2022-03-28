Рейх РФ продолжает терять своих командиров: ВСУ ликвидировали начальника мотострелковой дивизии 58-й армии России

Российский офицер уничтожен в боевых действиях украинскими военными 28 марта.

В боях Вооруженные силы Украины ликвидировали командира и начальника штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Лохова А.С.

Об этомсообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".

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"Сегодня (28 марта — ред.) в ходе боев украинские воины организовали встречу с дьяволом очередной партии российских военных преступников. По предварительной информации, среди "утилизированных" — командир и начальник штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным западного чиновника, с начала российского вторжения в Украину ВСУ уничтожили семеро российских генералов.