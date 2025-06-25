Резали ножом, обжигали и выкручивали кости: освобожденный боец об ужасах плена

Роман Теренчин / © elle.rs

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Освобожденный из российского плена житель Прикарпатья Роман Теренчин рассказал, какие ужасы и пытки ему пришлось пережить в российской неволе.

Об этом пишет «Эспрессо».

Роман попал в плен 19 декабря 2022 в Серебрянском лесу. Он случайно зашел на вражеские позиции и попал в окружение.

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«Увидел от себя слева врагов, хотелось обойти, но оказалось, что они не так уж тупы. Началась стрельба. Мне просто повезло, потому что я упал, как раз пулемет по мне работал. А когда уже поднялся, они уже были возле меня. Притащили на свои позиции и сняли с меня берцы. Какой-то их командир говорит: „Ого, какие у него хорошие берцы, давай их сюда“. Начали копать ногами и разули. Был некоторое время без обуви, а потом они принесли какие-то старые и порванные тапочки. После этого перевезли в Кременную и забросили в подвал», — вспоминает боец.

Там его начали жестоко пытать.

«Сначала просто избивали. А потом уже вечером завязали глаза, чтобы я не видел никого, связали руки и началась настоящая пытка. Нос поломали, ногу битой, которая на ней тоже сломалась, в упор простреливали ногу. Обжигали тело, правый бок», — рассказывает военный.

По словам Романа, когда россияне услышали, что он родом с запада Украины и из 95-й бригады, то вообще взбесились и даже хотели казнить.

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«Слева ножом резали, проколы были. Два раза вытаскивали на расстрел: ставили на колени и стреляли над головой. Таким образом, они еще и оказывали психологическое давление. После этого перевезли еще в другое место, сбросили с КАМАЗа на землю, просто как мешок бросили, а я уже идти самостоятельно не мог, потому что нога прострелена и поломана была. Сказали мне: „ползи“. Я еще немного полз, они стреляли там где я полз. Перед самой ямой, в которую меня бросили, вывернули ногу полностью в другую сторону, у меня был открытый перелом. Я лежал в этой яме, и со мной был еще один военный», — отмечает боец.

Далее его отправили в медицинский батальон. Роман вспоминает, что в общей сложности их было четверо пленных вместе. Трое выжили, а четвертому так и не предоставили медицинскую помощь, и он погиб от побоев и ранений.

«Уже в камере к нам приезжал российский спецназ, как они говорили, для профилактики, чтобы мы там не расслаблялись. Тогда начинались крики, моральное давление создавало. Уже там меня не очень били, потому что я был тяжело ранен и фактически не вставал, был лежачим. А над теми, кто был здоровее, издевались», — добавил Роман.

Младшего сына увидел, когда тому было уже 2 года

За время пребывания в плену у Романа родился молодой сын, которого решили назвать в честь папы. Когда военный попал в плен, его супруга была на 5 месяце беременности.

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«Ромчик уже немного по видеосвязи привык к папе, потому не боялся. Когда мужчина был в плену, мы подходили к его фотографии и гладили ее. Поэтому сын запомнил и при встрече поцеловал папу и погладил как на фото. Сидел на коленях, помешивал папе кофе, вместе играли», — рассказала его жена Ольга Теренчин в интервью прикарпатскому изданию «Вікна».

Напомним, в ГУР подтвердили подлинность жуткого фото военнопленного с выжженной на коже надписью «Слава России».