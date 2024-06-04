"Резерв+": сколько людей обновили данные в Украине и за рубежом — Минобороны

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что по состоянию на утро 4 июня в "Резерв+" обновились данные 1 млн 371 тыс. украинцев – военнообязанных, призывников и резервистов. Среди людей, проживающих за границей, более 18 тыс. обновили свои данные.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Если говорить о женщинах – это около 190 тысяч. Среди обновивших данные, 164 тыс. – это забронированные, более 153 тыс. – это призывники, более 90 тыс. имеют отсрочку. Такие у нас данные на сегодняшнее утро. Можем наблюдать достаточно высокую активность людей, которые приложением "Резерв+" уже воспользовались, загрузок там еще больше — возможно, люди ожидают и позже это сделают", - добавил Лазуткин.

Напомним, адвокат объяснил, вручат ли повестку на улице тем, кто обновил данные в "Резерв+".

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