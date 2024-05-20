"Резерв+": заменяет ли приложение электронный кабинет военнообязанного – объяснение адвоката

Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В приложении каждый военнообязанный сможет обновить учетные данные и получить доступ к информации в реестре "Оберег".

Адвокат Олег Леонтьев в эфире канала "Киев24" подчеркнул, что приложение "Резерв+" не может заменить электронный кабинет военнообязанного. Кроме того, он не прошел соответствующие тесты и испытания.

"В законе указано, что должен быть создан электронный кабинет военнообязанного. Я с нетерпением ждал создания этого кабинета, но его так и не дождался. Зато нам только сделали приложение на мобильный телефон. Приложение – это не есть ни в понимании закона" "электронный кабинет" и в фактологическом понимании "электронный кабинет". Он не может заменить электронный кабинет", - отметил адвокат.

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Он добавил, что то, как работает электронный кабинет, как он создан и должен работать, можно увидеть, в частности, по электронному кабинету Государственной налоговой службы.

"Человек может работать с тем электронным кабинетом, он полностью идентифицирован, и выполнять все те действия, на которые он призван. Закон также предусматривал создание этого электронного кабинета. В электронный кабинет можно вносить все данные по наличию/отсутствию отсрочок, подтверждающих документов. к сожалению, мобильное приложение этого не позволяет", - сказал адвокат.

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Кроме того, адвокат добавил, что "специалисты говорят, что это приложение сделано ненадлежащим образом, не прошло соответствующие тестирования и испытания".

"Закон Украины в данном случае не соблюден и проигнорирован. Зато мы видим, что фактически получается, что закон о мобилизации и вообще сама мобилизация в некоторой степени, может, даже и саботируется", - резюмировал Олег Леонтьев.

Напомним, в Минобороны рассказали, кому нужно приложение "Резерв+" и отображается ли там бронирование.

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