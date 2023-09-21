Резервы оккупантов не такие уж мощные, войска РФ страдают от контрбатарейной борьбы – Гуменюк

Оккупанты пытаются перебрасывать резервы из Херсона на Запорожское направление.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Маневр силами и средствами враг осуществляет с учетом того, насколько сильно страдает на Запорожском направлении, в том числе и Токмакском. Захватчики пытаются подтягивать резервы из Херсонского направления. Но вследствие того, что кафиры страдают от контрбатарейной борьбы, резервы не так уж мощны, чтобы усиливать еще любое направление", – подчеркнула она.

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По словам Гуменюк, оккупанты пытаются наладить поставки резервов с Крымского полуострова.

"Это сложно, происходит медленно и не соответствует темпу развития боевых событий, но россияне понемногу пытаются это делать", – добавила она.

Напомним, военный "Легиона Свобода" Константин Денисов рассказал, что на Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои, российская артиллерия и авиация усложняет продвижение Вооруженных сил Украины вперед.

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