Резервы РФ могут быть меньше, чем считалось ранее — министр обороны Германии

Представление о том, что российские силы располагают практически неограниченными военными средствами не соответствует действительности, отметила Кристина Ламбрехт.

Военные резервы России могут быть меньше, чем считалось ранее.

Такое мнение высказала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в комментарии Reuters.

Ламбрехт сообщила, что российские военные понесли значительные потери — как в войсках, так и технике.

"Представление о том, что российские силы располагают практически неограниченными военными средствами... не соответствует действительности", — добавила она.

Ламбрехт заявила, что России необходимо отремонтировать большое количество техники и сложно набирать достаточное количество нового персонала.

"Будет очень интересно посмотреть, насколько велики резервы российских вооруженных сил действительно остались. Я думаю, что они значительно меньше, чем мы, видимо, думали сначала", — сказала Ламбрехт.

В то же время немецкая министр призвала не питать иллюзий, потому что Россия далека от поражения и по-прежнему имеет разные военные варианты.

Ламбрехт добавила, что Берлин готов поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

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