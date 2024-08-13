Резервы РФ уничтожаются на подступах: аналитик об операции ВСУ в Курской области

Украинская операция в Курской области РФ базируется на концепции так называемой оперативной мобильной группы, которая во время Второй мировой войны являлась одной из эффективных наступательных тактик советской армии против Германии. Сегодня эта тактика наступления тоже оказалась крайне результативной.

Об этом рассказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Еспресо".

"Российская армия забыла эту теорию, но, как видим, Сырский хорошо знает историю Второй мировой и адаптировал это решение относительно современных технологических достижений", — отметил Згурец.

По его словам, за семь дней после начала операции в Курской области украинские силы взяли под контроль примерно 1000 квадратных километров российской территории.

"Дальнейшие действия развиваются на четырех направлениях: два из них направлены вглубь территории противника — это Льгов и Курск. Другие два направления обеспечивают фланговое расширение плацдарма на запад — это Рыльск, где продолжаются боевые действия вблизи Коренево, и правый фланг, охватывающий все, что к востоку от Суджи. То есть происходит продвижение в направлении Курск — Рыльск и расширение фланга к востоку от Суджи Противник пытается подводить резервы, но эти резервы уничтожаются на подступах", – пояснил эксперт.

Сергей Згурец добавил, что в операции также задействован второй эшелон ВСУ, задача которого – закрепиться на позициях, наиболее выгодных для обороны.

Напомним, в МИД Украины подчеркнули, что Украина достигает своих целей на Курщине и будет продолжать это делать. Однако наше государство не заинтересовано в захвате территорий Курской области России, а нынешнюю операцию проводит для защиты своей территории и населения от вражеских ударов.

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