Резервы сгорели в Бахмуте: эксперт сообщил, что южная группировка РФ критически ослабла

По данным Александра Коваленко, передовые подразделения российских войск на юге не получают компенсацию текущих потерь в технике, а зачастую не могут пополнить боекомплект.

Южная группировка российских оккупационных войск испытывает критический дефицит личного состава и боевой техники, поскольку все пополнения российское командование отправляет под Бахмут и на другие горячие направления.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По данным Коваленко, необходимые пополнения перестали поступать на херсонско-запорожское направление с начала 2023 года. Уже тогда многие российские подразделения имели по 70% от штатной численности солдат и 30-50% штатной численности военной техники.

"По мере повышения интенсивности боев в районе Бахмута, а так же Угледара, Марьинки, Авдеевки и насыщения Луганской области силами и средствами для наступления на Лиман и Купянск, обеспечение юга ухудшилось в несколько раз и на сегодняшний день потеряло минимально приемлемые для группировки объемы", – отметил он.

Эксперт добавил, что передовые подразделения российских войск на юге не получают компенсацию текущих потерь в технике, а часто не могут пополнить боекомплект. По его словам, многие подразделения здесь вооружены в основном пехотным оружием, тогда как проблема с дефицитом тяжелой техники лишь усугубляется с каждым днем.

"Можно только себе представить, что произойдет с обеспечением передовых подразделений и всего полдня, если развитие событий там интенсифицируется в несколько раз и потребность в материально-техническом обеспечении возрастет в три-четыре и более раз", — отмечает Коваленко.

Напомним, в России фиксируют новые захоронения "вагнеровцев", за последние две недели подтвердили гибель как минимум 400 заключенных.

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