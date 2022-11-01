Режим Лукашенка задерживает родственников белорусских добровольцев, погибших на войне в Украине

В Беларуси задерживают родственников добровольцев, погибших на войне в Украине.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

По данным группы, силовики самопровозглашенного президента Александра Лукашенко задержали родственника бойца полка им. Кастуся Калиновского Василия Парфенкова.

"Родственника Парфенкова задержали и заставили записать "покаянное видео", где он называет себя братом погибшего Василия и "признает", что был подписан на "экстремистские" ТГ-каналы", — говорится в сообщении.

Ранее уже были задержаны двоюродный брат, сестра и мама погибшего под Лисичанском белорусского добровольца Василия Парфенкова.

Напомним, в Беларуси задержан мужчина, который был против войны с Украиной. Мужчину заставили на камеру извиняться из-за его позиции.

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