Режим Лукашенка задерживает родственников белорусских добровольцев, погибших на войне в Украине

В Беларуси задержали родственников белорусского добровольца Василия Парфенкова.
В Беларуси задерживают родственников добровольцев, погибших на войне в Украине.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
По данным группы, силовики самопровозглашенного президента Александра Лукашенко задержали родственника бойца полка им. Кастуся Калиновского Василия Парфенкова.
"Родственника Парфенкова задержали и заставили записать "покаянное видео", где он называет себя братом погибшего Василия и "признает", что был подписан на "экстремистские" ТГ-каналы", — говорится в сообщении.
Ранее уже были задержаны двоюродный брат, сестра и мама погибшего под Лисичанском белорусского добровольца Василия Парфенкова.
Напомним, в Беларуси задержан мужчина, который был против войны с Украиной. Мужчину заставили на камеру извиняться из-за его позиции.
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