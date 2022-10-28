Режим Лукашенко за время войны передал России более 65 тысяч тонн боеприпасов

Помимо боеприпасов, Беларусь передает РФ танки и другую технику. Только за последние несколько недель было передано минимум 94 танка Т-72А и 36-44 Уралов.
Режим Лукашенко за семь месяцев передал России более 65 тысяч тонн боеприпасов.
Канал @belzhd_live опубликовал данные по количеству вывезенных боеприпасов из Беларуси в РФ с марта по сентябрь 2022 года. Они свидетельствуют, что за семь месяцев из Беларуси в РФ режим Лукашенко передал по железной дороге 65 089 тонн боеприпасов (это 1940 вагонов).
Максимум был вывезен в апреле 2022 года — 22 534 тонн (689 вагонов) за месяц. Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Потом был небольшой спад, и с июля темпы вывоза вновь пошли вверх.
Боеприпасы для вывоза в РФ загружали на следующих станциях Белорусской железной дороги (данные по загрузке за семь месяцев):
- Новобелицкая (312 тонн);
- Хойники (103 тонны);
- Речица (1078 тонн);
- Добруш (21 549 тонн);
- Ельск (56 тонн);
- Козенки (1236 тонн);
- Калинковичи (235 тонн);
- Василевичи (192 тонны);
- Центролит (13 323 тонн);
- Лида (421 тонна);
- Барановичи-Полесские (608 тонн);
- Лунинец (1573 тонн);
- Колодищи (54 тонны);
- Бобр (1459 тонны);
- Заслоново (20 тонн);
- Лесная (7 тонн);
- Бронная гора (15 601 тонн);
- Брест-Восточный (21 тонна);
- Осиповичи-1 (7 241 тонна).
Отмечается, что помимо боеприпасов, режим Лукашенко передает РФ танки и другую технику. Только за последние несколько недель было передано минимум 94 танка Т-72А и 36-44 Уралов.
Напомним, в Госпогранслужбе Украины отметили, что ударной группировки в Беларуси нет, однако Путин пытается втянуть Лукашенко в войну. Сейчас Россия и Беларусь проводят мероприятия по нагнетанию ситуации на границе с Украиной.
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