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Режим Лукашенко за время войны передал России более 65 тысяч тонн боеприпасов

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Режим Лукашенко за время войны передал России более 65 тысяч тонн боеприпасов

Фото: "Беларускі гаюн"

Помимо боеприпасов, Беларусь передает РФ танки и другую технику. Только за последние несколько недель было передано минимум 94 танка Т-72А и 36-44 Уралов.

Режим Лукашенко за семь месяцев передал России более 65 тысяч тонн боеприпасов.

Канал @belzhd_live опубликовал данные по количеству вывезенных боеприпасов из Беларуси в РФ с марта по сентябрь 2022 года. Они свидетельствуют, что за семь месяцев из Беларуси в РФ режим Лукашенко передал по железной дороге 65 089 тонн боеприпасов (это 1940 вагонов).

Максимум был вывезен в апреле 2022 года — 22 534 тонн (689 вагонов) за месяц. Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Потом был небольшой спад, и с июля темпы вывоза вновь пошли вверх.

Боеприпасы для вывоза в РФ загружали на следующих станциях Белорусской железной дороги (данные по загрузке за семь месяцев):

  • Новобелицкая (312 тонн);
  • Хойники (103 тонны);
  • Речица (1078 тонн);
  • Добруш (21 549 тонн);
  • Ельск (56 тонн);
  • Козенки (1236 тонн);
  • Калинковичи (235 тонн);
  • Василевичи (192 тонны);
  • Центролит (13 323 тонн);
  • Лида (421 тонна);
  • Барановичи-Полесские (608 тонн);
  • Лунинец (1573 тонн);
  • Колодищи (54 тонны);
  • Бобр (1459 тонны);
  • Заслоново (20 тонн);
  • Лесная (7 тонн);
  • Бронная гора (15 601 тонн);
  • Брест-Восточный (21 тонна);
  • Осиповичи-1 (7 241 тонна).

Отмечается, что помимо боеприпасов, режим Лукашенко передает РФ танки и другую технику. Только за последние несколько недель было передано минимум 94 танка Т-72А и 36-44 Уралов.

© Telegram / Белорусский гаюн
Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Напомним, в Госпогранслужбе Украины отметили, что ударной группировки в Беларуси нет, однако Путин пытается втянуть Лукашенко в войну. Сейчас Россия и Беларусь проводят мероприятия по нагнетанию ситуации на границе с Украиной.

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