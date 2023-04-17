"Режим начал воспроизводить действия Гитлера": кум Путина Медведчук требует трибунала над Зеленским

Глава запрещенной в Украине партии сравнил действия нынешней власти с преступлением "гитлеровцев против еврейского населения Рейха".

Одиозный кум Путина Виктор Медведчук снова заговорил. На этот раз он рассказал о "геноциде Донбасса" и "навязанном Западом" так называемом ядерном апокалипсисе.

Свои тезисы он описал в статье для РосСМИ.

В частности, в них лидер запрещенной в Украине партии ОПЗЖ заявил, что развязанный против жителей Донетчины и Луганщины "геноцид" произошел со стороны якобы украинской власти. Действия нашего государства он сравнил с преступлением "гитлеровцев против еврейского населения Рейха".

"После прихода к власти Зеленского режим перестал скрывать свою нацистскую сущность и начал воспроизводить действия Гитлера", – сказал Медведчук.

По его словам, Украина сделала все для того, чтобы привлечь Россию к вооруженному конфликту. Более того, убежден, что суд над президентом Украины Владимиром Зеленским поможет преодолеть это и "спасти мир от ядерной войны".

"Такой судебный процесс позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах. Только совместными усилиями, вылечив Украину от "коричневой чумы" нацизма, сделав на ее примере выводы и наказав виновных, человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса", — высказался Медведчук.

Бывший украинский политик призывает мир "объединиться ради проведения судебного процесса" над украинским режимом.

Медведчук считает, что суд должен проходить по примеру Нюрнбергского международного военного трибунала. Ведь, мол, в период 2005-2022 годов западные политики и спецслужбы "превратили массовое сознание украинцев".

Напомним, год назад, 12 апреля 2022 года, был задержан предатель Украины, который никогда не открещивался от симпатии к кремлевским властям и даже гордился родственными связями с Путиным.

Между тем, МВД Украины объявило в розыск Оксану Марченко – бывшую телеведущую и жену подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука.

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