Режим прекращения огня в Украине: мнения союзников разделились — Bloomberg

Такие дискуссии являются частью более широкого обсуждения стратегии на следующий год.

На Западе обсуждают, как может закончиться война в Украине, что иногда вызывает беспокойство. В частности, в некоторых странах опасаются, что эти разговоры могут привести к тому, что Киев будет вынужден пойти на преждевременное прекращение огня.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Любое решение о начале переговоров должна принимать только Украина, уверены собеседники Bloomberg. Они говорят, что никто не будет оказывать давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот начал переговоры. В то же время "украинский президент неуклонно придерживается позиции – как в публичных выступлениях, так и в частных разговорах, что любые территориальные уступки России были бы несправедливыми".

"С учетом этого, а также того, что и Россия не выражает намерений пересматривать свои цели в войне с Украиной, реальные переговоры выглядят отдаленной перспективой", – говорится в материале.

Не считая того, пишет Bloomberg, приближается зима, и каких-либо признаков, что ситуация на фронте может резко поменяться, нет. Именно это и заставляет партнеров Украины начинать нащупывать способы, которыми дипломаты смогут предложить выход из тупика.

Мирные переговоры – в чем главная проблема

Неожиданное продвижение ВСУ в Курской области России отрицало предубеждение, что конфликт находится в мертвой точке, игравшей на руку Кремля.

"Однако вероятность того, что украинские силы могут быстро освободить от россиян все оккупированные ими территории, очень невысока. Да и какие стратегические цели операции на Курщине, также до сих пор не ясно", – говорят эксперты Bloomberg.

Тем временем РФ уже разрушила значительную часть украинской энергетики, что вызывает обеспокоенность предстоящей зимой.

Ожидается, что в рамках своего "плана победы" президент Зеленский будет настаивать на ускорении вступления Украины в НАТО и ЕС, подписании соглашений о безопасности и продолжении поставок высокотехнологичного оружия, сообщили Bloomberg два источника, знакомых с ходом переговоров.

В конце сентября Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в кулуарах Генассамблеи ООН и представить свой план кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу.

Как украинцы относятся к территориальным уступкам

В Bloomberg отмечают, что большинство украинцев не соглашаются на территориальные уступки, о чем, в частности, свидетельствует новый соцопрос. В то же время, когда речь идет о гарантии членства Украины в НАТО и ЕС, количество противящихся падает с 55% до 38%.

Как отметил собеседник, для Зеленского будет очень тяжело политически подписать любое соглашение, предусматривающее территориальные уступки России, в то время как Путин не отказывается от своей цели полностью покорить Украину.

"В конце концов, Путин может просто подождать и посмотреть, кто выиграет президентские выборы в США и какова будет реальная политика победителя", – говорят эксперты Bloomberg.

Некоторые другие союзники указывают, что между выборами в ноябре 2024-го и инаугурацией в январе у администрации Байдена, которая будет покидать Белый дом, будет короткое окно возможностей для мирного соглашения. Сторонники этого развития событий указывают на то, что после смены власти в США продолжение финпомощи и военной поддержки Украины будет под вопросом, а в Европе набирают силу крайне-правые силы.

Напомним, на днях немецкий канцлер Олаф Шольц сделал заявление о путях достижения мира в Украине.

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