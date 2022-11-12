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Режим Путина посыпался: Подоляк говорит, что общество в России видит начало конфликта в окружении президента

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1646
Время на прочтение
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Режим Путина посыпался: Подоляк говорит, что общество в России видит начало конфликта в окружении президента

Скриншот с видео

По мнению советника главы ОП, сейчас российский политический режим "чувствует себя крайне больно".

Режим президента страны-агрессорки России Владимира Путина уже посыпался, а российское общество видит начало конфликта в окружении своего президента.

Об этом в эфире единного телемарафона сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"На режим Путина влияет все, что происходит в Украине. Он уже посыпался. Но это не вопрос того, что завтра-послезавтра там будут какие-то революционные процессы", — отметил он.

По словам Подоляка, помимо провала некоторых ведомств, российское общество видит начало конфликта в окружении Путина.

"То есть между собой уже элиты начинают выяснять отношения и то, кто будет платить за ошибки в Украине. Потому что элита понимает, что просто так это не пройдет... должен кто-то отвечать и это будет не только Путин", — добавил он.

По мнению Михаила Подоляка, сейчас российский политический режим "чувствует себя крайне больно".

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября зашли в Херсон. В соцсетях появляются кадры, на которых украинцы с флагами гуляют по центру Херсона и фотографируются. ТСН.ua собрал счастливые фото украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
1646
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