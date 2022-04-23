"Режим Путина закончится из-за этой войны": в России арестовали оппозиционера Кара-Мурзу

Россия возбудила уголовное дело против оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзы за распространение "ложной информации".

Кара-Мурзу приговорили к 15 суткам заключения после того, как он назвал российское правительство "режимом убийц".

Об этом пишет Forbes.

"Россия возбудила уголовное дело против Кара-Мурзы за "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации", — написал его адвокат Вадим Прохоров в посту в Facebook.

Об аресте Кара-Мурзы стало известно через несколько часов после того, как CNN распространил интервью, в котором он назвал российское правительство "режимом убийц".

"Россия столкнулась с полным отключением электроэнергии. А более 15 000 человек были задержаны за протест против войны в Украине. Я не сомневаюсь, что режим Путина закончится из-за этой войны в Украине", — рассказал Кара-Мурза в интервью.

Кара-Мурза – российский оппозиционный политик, тележурналист, бывший заместитель лидера оппозиционной партии – Партии народной свободы. Мужчина в последние месяцы выступил в нескольких американских изданиях с осуждением войны России на территории Украины.

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Напомним, что в Санкт-Петербурге суд признал, что цитата Путина дискредитирует российскую армию. Суд признал виновным по статье о дискредитации российской армии местного жителя Артура Дмитриева, вышедшему на одиночный пикет с плакатом антивоенного содержания, на котором было написано: "Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто снова замышляет агрессивные планы".

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