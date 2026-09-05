"Режим тишины" и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 5 сентября 2026 года

После тайного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву Кремль не только не изменил позицию по поводу войны, а, по оценкам собеседников WP, усилил удары по Украине, надеясь заставить Киев пойти на территориальные уступки уже к зиме.