«Режима тишины» не было: военные рассказали о ситуации возле важного города
РФ объявила «перемирие», но оккупанты дальше давили на Покровском направлении.
На Покровском направлении не было «режима тишины». На этом участке фронта шли бои.
Об этом сообщил спикер отдельного штурмового полка Скала «Писатель» в эфире «КИЕВ24».
«На Покровском направлении в течение этих дней шли боевые действия. Враг продолжал размещать пехоту, „затягивать“ малые пехотные группы. Были столкновения в районе Покровска, Гришина, Родинского, Белицкого и Удачного. Весь этот участок был активным»,
По его словам, оккупанты применяли КАБы, артиллерию и минометы. Военный подчеркнул, что оккупанты применяли разное вооружение, но «возможно, немного меньше, чем к так называемому „перемирию“.
В ОШП «Скала» говорят, что особенно интенсивное давление продолжается в районе села Гришино, что в Покровском районе, уже больше месяца.
Также фиксировали попытки создать «картинку» до 9 мая, в том числе с флагами. Однако эти группы были ликвидированы.
Сорванное РФ «перемирие» — что известно
Генштаб сообщил, что Кремль сорвал собственное «перемирие» даже во время парада. 9 мая по состоянию на 16:00 на фронте захватчики совершили 51 атаку с начала суток. Больше всего оккупанты давили на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Кроме того, враг сорвал и второй день собственного перемирия. По состоянию на 16.00 10 мая россияне 60 раз атаковали позиции Сил обороны. В то же время на Купянском, Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг не предпринимал наступательных действий.
По данным Генштаба потери РФ за вторые сутки перемирия составили 900 захватчиков, а за первые — 840. В общей сложности, от 24 февраля 2022-го уничтожено 1 342 030 оккупантов.