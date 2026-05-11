«Режима тишины» не было: военные рассказали о ситуации возле важного города

Война. / © Associated Press

На Покровском направлении не было «режима тишины». На этом участке фронта шли бои.

Об этом сообщил спикер отдельного штурмового полка Скала «Писатель» в эфире «КИЕВ24».

«На Покровском направлении в течение этих дней шли боевые действия. Враг продолжал размещать пехоту, „затягивать“ малые пехотные группы. Были столкновения в районе Покровска, Гришина, Родинского, Белицкого и Удачного. Весь этот участок был активным»,

По его словам, оккупанты применяли КАБы, артиллерию и минометы. Военный подчеркнул, что оккупанты применяли разное вооружение, но «возможно, немного меньше, чем к так называемому „перемирию“.

В ОШП «Скала» говорят, что особенно интенсивное давление продолжается в районе села Гришино, что в Покровском районе, уже больше месяца.

Также фиксировали попытки создать «картинку» до 9 мая, в том числе с флагами. Однако эти группы были ликвидированы.

Сорванное РФ «перемирие» — что известно

Генштаб сообщил, что Кремль сорвал собственное «перемирие» даже во время парада. 9 мая по состоянию на 16:00 на фронте захватчики совершили 51 атаку с начала суток. Больше всего оккупанты давили на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Кроме того, враг сорвал и второй день собственного перемирия. По состоянию на 16.00 10 мая россияне 60 раз атаковали позиции Сил обороны. В то же время на Купянском, Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг не предпринимал наступательных действий.

По данным Генштаба потери РФ за вторые сутки перемирия составили 900 захватчиков, а за первые — 840. В общей сложности, от 24 февраля 2022-го уничтожено 1 342 030 оккупантов.

Дата публикации 21:14, 10.05.26

