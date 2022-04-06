Режиссер фильма "Не время умирать" приехал в Украину заниматься волонтерством

По словам режиссера, это меньше всего, что он может сделать.

Режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" Кэри Фукунага занимается в Украине волонтерством.

В общем, знаменитость приобщилась к благотворительному проекту World Central Kitchen (WCK), который занимается обеспечением питанием в городах, которые в этому нуждаются.

Вместе с тем Кэри Фукунага говорит, что документальные фильмы он снимать не планирует, однако публикует в своих соцсетях кадры войны в Украине.

Кэрри Фукунага в Киеве / instagram.com/cary_fukunaga

"Я не планирую здесь снимать документальный фильм. Я здесь как гуманитарный работник для Украины, у WCK есть отличная медиа-команда, которая документирует все, что мы делаем. Я делаю несколько фотографий и выкладываю их для них, но моя главная цель – использовать свой мозг, чтобы помочь Украине, а не как режиссера – которых здесь уже многие, кто делает эту работу. Это меньше всего, что я могу сделать. Слава Украине!", — рассказал режиссер изданию "ПроШоКіно".

Отмети, Кэри Фукунага был во Львове и Киеве. Кроме того, режиссер посетил Ирпень, Бучу и Гостомель. В этих городах Киевской области велись активные боевые действия, и русские оккупанты убивали и пытали гражданских.

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