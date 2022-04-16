Режиссер "Не время умирать" Фукунага в Харьковской области спас из-под завалов песика

Режиссер "Не время умирать" Фукунага в Харьковской области спас из-под завалов песика

Знаменитость занимается в Украине волонтерством.

Режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" Кэри Фукунага приехал в Украину, чтобы заниматься волонтерством.

Знаменитость присоединился к благотворительному проекту World Central Kitchen (WCK) и помогает доставлять украинцам еду. Фукунага с благотворительной организацией привез продукты в Харьковскую область.

Пока волонтеры раздавали еду, Кэри спас собачку. Четвероногий оказался под завалами, а Фукунага достал его оттуда. Об этом в своем Twitter рассказал основатель организации WCK Хосе Андрес.

My best new friend #CaryFukunaga amazing individual helping us @WCKitchen for weeks, found and saved best friend under the rubble in Derhachi, north of Kharkiv! While we deliver food, with boots on the ground we can do so many other things! #ChefsForUkraine pic.twitter.com/NQEVI8j6Vl – José Andrés (@chefjoseandres) April 15, 2022

"Мой лучший новый друг Кэри Фукунага – удивительный человек, который помогает нам неделями. Он нашел и спас лучшего друга под завалами в Харьковской области!" – отметил Хосе Андрес.

Кэри Фукунага уже был во Львове и Киеве. Кроме того, режиссер посетил Ирпень, Бучу и Гостомель. По словам Фукунаги, он приехал в Украину, чтобы заниматься волонтерством. Режиссер отметил, что это меньше всего, что можно сделать.

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