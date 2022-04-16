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Режиссер "Не время умирать" Фукунага в Харьковской области спас из-под завалов песика

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Режиссер "Не время умирать" Фукунага в Харьковской области спас из-под завалов песика

Фото: Twitter/José Andrés

Знаменитость занимается в Украине волонтерством.

Режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" Кэри Фукунага приехал в Украину, чтобы заниматься волонтерством.

Знаменитость присоединился к благотворительному проекту World Central Kitchen (WCK) и помогает доставлять украинцам еду. Фукунага с благотворительной организацией привез продукты в Харьковскую область.

Пока волонтеры раздавали еду, Кэри спас собачку. Четвероногий оказался под завалами, а Фукунага достал его оттуда. Об этом в своем Twitter рассказал основатель организации WCK Хосе Андрес.

"Мой лучший новый друг Кэри Фукунага – удивительный человек, который помогает нам неделями. Он нашел и спас лучшего друга под завалами в Харьковской области!" – отметил Хосе Андрес.

Кэри Фукунага уже был во Львове и Киеве. Кроме того, режиссер посетил Ирпень, Бучу и Гостомель. По словам Фукунаги, он приехал в Украину, чтобы заниматься волонтерством. Режиссер отметил, что это меньше всего, что можно сделать.

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