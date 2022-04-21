Режиссер Олег Сенцов присоединился к отряду спецназначения: "Наступление орков началось"

В настоящее время режиссер находится на юго-востоке Украины.

Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов присоединился к отряду спецназа.

Знаменитость, который еще в первые дни полномасштабной войны вступил в ряды территориальной обороны ВСУ, чтобы защищать Украину от российских оккупантов, несколько недель назад стал спецназовцем.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Сенцов поделился, что находится на юго-востоке Украины.

"Наступление орков началось, но пока медленное – больше работает арта, гряды и минометы. Красивых фоток с автоматом не будет. Вместе к победе, братья и сестры!" – написал он.

Напомним, Никита Добрынин рассказал о самом страшном моменте за месяц службы в терробороне. В частности, ведущему было тяжело отдавать себе отчет в том, что мимо его дома пролетали истребители, а там тогда находились его маленький сын и жена.

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