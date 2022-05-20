Режиссер ТСН ушел добровольцем на фронт и сейчас с позывным "Харон" вывозит тела погибших с горячих точек

Актер кино и режиссера ТСН до войны, а теперь – офицер Вооруженных сил Украины Ивана Секача. Он из тех, кто добровольно ушел в военкомат в первые дни войны и почти сразу попал на войну.

О человеке, который даже в самых трудных ситуациях не теряет чувство юмора, в ТСН.

Он был на информационном фронте, например фильм о наших киборгах – его рук справа. Он монтировал передачу об оружии и сам же в нем и снимался. Его могли видеть в киноленте "Гвардия", вышедшей в 2015 году, там он играл человека, который записывает добровольцев на войну, а теперь и сам стал добровольцем.

Сейчас на передовой у него дряхлым едва дышащий автомобиль.

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«Это наш "таблетос", я спереди всегда езжу, я такой длинный. Нет кондиционера, к сожалению, и многого нет. И бывает обстрел начинается и она такая ди-ди-дик и не заводится, ди-ди-дик, дик-дик, и не заводится… А мы б***, давай быстрее, потому что в ***т», — со смехом рассказывает Иван.

Режиссер ТСН улыбается, потому что рад видеть коллег на позициях. Но работа у него здесь совсем невеселая – его позывной «Харон» – то есть перевозчик умерших душ. «Мне дали заниматься 200-ми, ну это погибшими. Бывает, что еду за одним, а там уже несколько ребят», – рассказывает Иван.

Иван вспоминает о команде забрать убитых из Авдеевки. «Дорога – это самый неприятный отрезок пути. У меня уже трижды было, что меня чуть не убило. В военкомате, затем в Старичах ракета прилетела и погибли 2 парня. Выбежал из казармы, там упал первый (снаряд – ред.), потом мне повезло, я за ступенькой лег и увидел, как здание разваливается на куски», — вспоминает боец.

«И когда выезжали из Авдеевки, нас обстреливали, я говорю: «Гена, жми», а Гена говорит: «Я все, что могу еду». – Ну тогда молимся», — добавляет Иван.

Но информацией о том, сколько уже вывез тел, он не делится. «У нас потери не так велики в целом с бригады. Но это каждая жизнь, это родственники, это родители, это жены. Бывают такие случаи, привозят бойца, нет документов, чтобы определить кто это, чтобы не поехал неопознанным, звоню по телефону знакомым, но уже через 5 минут слух идет, перезванивают родственники, тяжелые такие разговоры», — говорит режиссер ТСН.

Он рассказывает, что максимально за один раз вывозил девять тел, но погибли они не одновременно, враг пошел в наступление и под обстрелами забирать вовремя не могли погибших. «Я не хочу ничего скрывать, если человек сгорел в блиндаже и остались только зубы, то это правда, какая бы она ни была, но родственники имеют право знать», — убежден Иван.

Самая трудная его история с войны, когда пришлось забирать двоих погибших детей. «Одной было 5 лет, а другой – 14. Смерть забирает годы и мы вообще, мы зашли, мы думали, это мать была, а это была 14-летняя девочка. Приехал отец, не хотел отдавать детей и стреляли вокруг, и мы говорили, давайте быстрее, потому что сейчас мы тоже поедем с детьми вместе», – рассказывает Ваня.

Он пошел на войну и уверен – так сейчас надо. "Я знаю, кто такие русские, я прожил в России, они убийцы, не будут жалеть никого, я понимал, что нужно останавливать", — убежден боец.

И упрямо, всем чертам назло, держит в себе свой позитив. «На войне без смеха очень тяжело. Для меня это сон, я считаю, что я сплю и я проснусь и все это закончится, я хочу снимать настоящее кино, передать то, что я вижу здесь, передать, как было и все происходило», — рассказывает режиссер ТСН.

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